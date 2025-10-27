Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

2025-2026 Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi Bileti Nereden, Nasıl Alınır?

BirBilgi
  • 27.10.2025 13:31
  • Giriş: 27.10.2025 13:31
  • Güncelleme: 27.10.2025 13:34
2025-2026 Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi Bileti Nereden, Nasıl Alınır?

Türkiye’nin en popüler tren rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için 2025–2026 sezonu başlıyor. AnkaraKars ve Kars–Ankara yönlerinde gerçekleştirilecek seferler, yılın düşük ve yüksek dönemlerine göre farklı fiyat aralıklarıyla satışa sunuldu. İşte güncel takvim, oda ücretleri ve bilet alma detayları...

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2025–2026 SEZONU BAŞLIYOR

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi seferleri, 22 Aralık 2025 tarihinde Ankara’dan kalkacak ilk trenle başlıyor. 24 Aralık 2025 tarihinde ise Kars’tan dönüş seferi başlayacak. Seferler, Aralık 2025 – Mart 2026 tarihleri arasında düzenli olarak devam edecek. Bu sezon da hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

BİLET FİYATLARI (2025–2026 SEZONU)

Gönderilen tabloya göre odalar iki kişiliktir ve fiyatlar iki kişi için toplam ücreti göstermektedir. Düşük dönem seferlerinde Ankara–Kars yönü 14.000 TL, Kars–Ankara yönü 12.000 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek dönemlerde ise Ankara–Kars yönü 17.000 TL, Kars–Ankara yönü 15.000 TL olarak uygulanmaktadır.

📅 Ankara – Kars Sefer Takvimi ve Fiyat Tablosu

TarihDönemOda FiyatıGün
22.12.2025Düşük Dönem₺14.000Pazartesi
26.12.2025Düşük Dönem₺14.000Cuma
19.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Pazartesi
30.01.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma
27.02.2026Yüksek Dönem₺17.000Cuma

📅 Kars – Ankara Sefer Takvimi ve Fiyat Tablosu

TarihDönemOda FiyatıGün
24.12.2025Düşük Dönem₺12.000Çarşamba
4.01.2026Düşük Dönem₺12.000Pazar
18.01.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
8.02.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar
1.03.2026Yüksek Dönem₺15.000Pazar

* Tablodaki fiyatlar iki kişilik odalarda iki kişi için toplam ücreti göstermektedir.

BİLET NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri TCDD Taşımacılık’ın resmi web sitesi üzerinden, TCDD Taşımacılık mobil uygulaması aracılığıyla veya yetkili acentelerden temin edilebiliyor. Bilet satışları genellikle sefer tarihinden birkaç hafta önce açılıyor ve özellikle yüksek dönem biletleri kısa sürede tükeniyor. Bu nedenle seyahat planı yapanların erken rezervasyon yapmaları tavsiye ediliyor.

DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA

Turistik Doğu Ekspresi, klasik Doğu Ekspresi’nden farklı olarak konaklamalı ve duraklamalı bir rota sunar. Tren, Ankara–Kars arasında Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Bostankaya gibi duraklarda uzun fotoğraf molaları verir. Seyahat yaklaşık 30 saat sürmekte ve her vagon 2 kişilik özel odalarla donatılmıştır.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Turistik Doğu Ekspresi 2025–2026 sezonu, Ankara çıkışlı ilk trenin 22 Aralık 2025 tarihinde hareket etmesiyle başlayacak. Kars’tan dönüş seferi ise 24 Aralık 2025 tarihinde yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Ankara–Kars yönünde düşük dönem bilet fiyatı ₺14.000, yüksek dönem ₺17.000’dir. Kars–Ankara yönünde ise düşük dönem ₺12.000, yüksek dönem ₺15.000 olarak belirlenmiştir. Fiyatlar iki kişilik oda toplam ücretidir.

Turistik Doğu Ekspresi bileti nereden alınır?

Biletler, TCDD Taşımacılık A.Ş. web sitesi, mobil uygulaması veya yetkili acenteler üzerinden online olarak satın alınabilir. Özellikle yüksek dönem biletlerinin hızlı tükendiği unutulmamalıdır.

Turistik Doğu Ekspresi ile Doğu Ekspresi arasında fark var mı?

Evet. Klasik Doğu Ekspresi normal yolcu trenidir; Turistik Doğu Ekspresi ise özel odalı, duraklamalı ve manzara odaklı turistik bir hizmettir. Fotoğraf molaları ve konfor seviyesiyle farklılaşır.

BirGün'e Abone Ol