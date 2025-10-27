2025-2026 Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi Bileti Nereden, Nasıl Alınır?

Türkiye’nin en popüler tren rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için 2025–2026 sezonu başlıyor. Ankara – Kars ve Kars–Ankara yönlerinde gerçekleştirilecek seferler, yılın düşük ve yüksek dönemlerine göre farklı fiyat aralıklarıyla satışa sunuldu. İşte güncel takvim, oda ücretleri ve bilet alma detayları...

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2025–2026 SEZONU BAŞLIYOR

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Turistik Doğu Ekspresi seferleri, 22 Aralık 2025 tarihinde Ankara’dan kalkacak ilk trenle başlıyor. 24 Aralık 2025 tarihinde ise Kars’tan dönüş seferi başlayacak. Seferler, Aralık 2025 – Mart 2026 tarihleri arasında düzenli olarak devam edecek. Bu sezon da hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

BİLET FİYATLARI (2025–2026 SEZONU)

Gönderilen tabloya göre odalar iki kişiliktir ve fiyatlar iki kişi için toplam ücreti göstermektedir. Düşük dönem seferlerinde Ankara–Kars yönü 14.000 TL, Kars–Ankara yönü 12.000 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek dönemlerde ise Ankara–Kars yönü 17.000 TL, Kars–Ankara yönü 15.000 TL olarak uygulanmaktadır.

📅 Ankara – Kars Sefer Takvimi ve Fiyat Tablosu

Tarih Dönem Oda Fiyatı Gün 22.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Pazartesi 26.12.2025 Düşük Dönem ₺14.000 Cuma 19.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Pazartesi 30.01.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma 27.02.2026 Yüksek Dönem ₺17.000 Cuma

📅 Kars – Ankara Sefer Takvimi ve Fiyat Tablosu

Tarih Dönem Oda Fiyatı Gün 24.12.2025 Düşük Dönem ₺12.000 Çarşamba 4.01.2026 Düşük Dönem ₺12.000 Pazar 18.01.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 8.02.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar 1.03.2026 Yüksek Dönem ₺15.000 Pazar

* Tablodaki fiyatlar iki kişilik odalarda iki kişi için toplam ücreti göstermektedir.

BİLET NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Turistik Doğu Ekspresi biletleri TCDD Taşımacılık’ın resmi web sitesi üzerinden, TCDD Taşımacılık mobil uygulaması aracılığıyla veya yetkili acentelerden temin edilebiliyor. Bilet satışları genellikle sefer tarihinden birkaç hafta önce açılıyor ve özellikle yüksek dönem biletleri kısa sürede tükeniyor. Bu nedenle seyahat planı yapanların erken rezervasyon yapmaları tavsiye ediliyor.

DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA

Turistik Doğu Ekspresi, klasik Doğu Ekspresi’nden farklı olarak konaklamalı ve duraklamalı bir rota sunar. Tren, Ankara–Kars arasında Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Bostankaya gibi duraklarda uzun fotoğraf molaları verir. Seyahat yaklaşık 30 saat sürmekte ve her vagon 2 kişilik özel odalarla donatılmıştır.