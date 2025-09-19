2025-2026 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Mart ara tatili hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında okul tatilleri ne zaman sorusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanmasıyla birlikte gündemde. Öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Mart ara tatili hangi tarihte soruları MEB'in yıllık takvimini duyurmasıyla birlikte yanıt buldu. Peki, MEB’in takvimine göre 2025-2026 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Mart ara tatili hangi tarihte? İşte Yarı yıl, Kasım, Mart ara tatil tarihleri
2025-2026 OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde:
- Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025
- Yarı yıl tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2025
- Mart ara tatili: 16 - 20 Mart 2025
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili 10 – 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.
YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 19 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında olacak.
MART ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2025- 2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Mart ara tatili 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
ARA TATİL NEDİR?
Ara tatil MEB'e bağlı okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlanan bir tatildir. Ara tatiller okulların birinci ve ikinci dönemlerinin ortalarında uygulanır. Öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol etmesi amaçlanır.