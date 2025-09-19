2025-2026 okul tatilleri ne zaman? Yarı yıl, Kasım, Mart ara tatili hangi tarihte?

2025-2026 okul tatilleri ne zaman? | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanmasıyla birlikte Yarı yıl, Kasım ve Mart ayı ara tatil hangi tarihte soruları gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte 2025-2026 okul tatilleri ne zaman soruları yanıtlanmış oldu. Birçok öğretmen, öğrenci ve veliyi ilgilendiren Yarı yıl, Kasım, Mart ara tatil tarihleri haberimizde...

2025-2026 OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre bu dönem içerisinde gerçekleşecek okul tatilleri şu şekilde:

Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

19 Ocak - 30 Ocak 2025 Mart ara tatili: 16 - 20 Mart 2025

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili 10 – 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 19 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında olacak.

MART ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025- 2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Mart ara tatili 16 - 20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kasım, Mart ara tatili hangi tarihte?

2025-2026 eğitim yılına ait ara tatiller şu şekilde:

ARA TATİL NEDİR?

Ara tatil MEB'e bağlı okullarda 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlanan bir tatildir. Ara tatiller okulların birinci ve ikinci dönemlerinin ortalarında uygulanır. Öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol etmesi amaçlanır.