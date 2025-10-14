2025-2026 ORTAK SINAV TARİHLERİ | 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman yapılacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birçok öğrenci, öğretmen ve veli ortak sınav ne zaman sorusunu gündeme getiriyor. MEB'den gelen açıklamayla ortak sınavların kapsamının genişletildiği duyuruldu. Böylelikle ortak sınavlar hangi sınıflar için geçerli sorusu da yanıt bulmuş oldu. MEB'in açıklamasına göre 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak sınav tarihleri belli oldu. Peki, Ortak sınav ne zaman? İşte ortaokul ve lise ortak sınav tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke geneli ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ortak sınav sisteminden elde edilen olumlu sonuçlar üzerine, yeni dönemde de 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerinde toplam 10 ortak sınav yapılacağı açıklandı. Peki, 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB'in açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak sınav tarihleri!
Ortak sınavlar ile birlikte , öğrencilerin akademik gelişimini ölçmenin yanı sıra öğretmenlere geri bildirim sağlamak ve öğrenme süreçlerini güçlendirmek amacıyla uygulanacak.
2025-2026 ORTAK SINAV TARİHLERİ
Yeni takvime göre sınavlar Kasım 2025, Nisan 2026 ve Haziran 2026 dönemlerinde gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılı sınav takvimi:
1. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Kasım 2025)
2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Nisan 2026)
- 7 Nisan Salı: 6. sınıf Türkçe
- 8 Nisan Çarşamba: 6. ve 8. sınıf Matematik
- 9 Nisan Perşembe: 10. sınıf Matematik
- 10 Nisan Cuma: 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
2. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (Haziran 2026)
- 2 Haziran Salı: 7. sınıf Matematik
- 3 Haziran Çarşamba: 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı
ORTAK SINAVLAR NE AMAÇLA YAPILIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınavların sadece öğrencilerin bilgi düzeyini ölçmekle kalmayıp, öğretmenlere de öğrenme süreçlerine dair somut geri bildirim sağladığını vurguladı.
Bu sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak ve öğrencilerin konuyu anlama, analiz etme ve yorumlama becerileri değerlendirilecek.
Sınav sonuçları ayrıca, ülke genelinde akademik başarı düzeylerinin ölçülmesine ve eğitim politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayacak.