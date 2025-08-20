2025-2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı sürerken, grup aşamasına katılacak son takımların belirleneceği karşılaşmaların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Ülkemizi turnuvada doğrudan temsil edecek Galatasaray’ın muhtemel rakipleri de merak konusu oldu. İşte 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi takvimi, yayın bilgileri ve detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 28 Ağustos 2025 Perşembe

28 Ağustos 2025 Perşembe Saat: TSİ 19.00

TSİ 19.00 Yer: İsviçre, Nyon

İsviçre, Nyon Yayın: TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Devler Ligi’nde Türkiye’yi doğrudan temsil edecek Galatasaray, Avrupa’nın dev kulüpleriyle aynı sahneyi paylaşacak. Muhtemel rakipler arasında şu takımlar öne çıkıyor:

İngiltere’den: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United

Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United İspanya’dan: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal

Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal İtalya’dan: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

Napoli, Inter, Atalanta, Juventus Almanya’dan: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund

Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund Fransa’dan: Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco

Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco Hollanda ve Belçika’dan: PSV, Ajax, Union Saint-Gilloise

PSV, Ajax, Union Saint-Gilloise Diğer Avrupa devleri: Sporting, Slavia Prag, Olympiacos

Play-off turunun tamamlanmasının ardından kura çekimine 7 takım daha eklenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI FORMATI VE MAÇ TARİHLERİ

Yeni sistemle takımlar, lig aşamasında 8 maç oynayacak. 4 iç saha, 4 deplasman maçı şeklinde gerçekleşecek karşılaşmaların ardından:

İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalacak.

9-24. sıralarda yer alan takımlar ise play-off oynayacak.

Lig aşaması fikstürü:

Hafta: 16–18 Eylül 2025

Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

Hafta: 21–22 Ekim 2025

Hafta: 4–5 Kasım 2025

Hafta: 25–26 Kasım 2025

Hafta: 9–10 Aralık 2025

Hafta: 20–21 Ocak 2026

Hafta: 28 Ocak 2026

FİNAL BUDAPEŞTE’DE!

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu final maçı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan 67.215 kapasiteli Puskás Aréna’da oynanacak.