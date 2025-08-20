2025-2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu
2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi heyecanı 28 Ağustos’ta yapılacak kura çekimiyle başlayacak. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray’ın muhtemel rakipleri Liverpool, Real Madrid, Bayern Münih, PSG ve Inter gibi dev kulüpler olacak. Fenerbahçe ise play-off turundaki Benfica eşleşmesini geçmesi halinde Galatasaray ile birlikte Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil edecek. Yeni sistemle 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında sekiz hafta sürecek maç maratonu sonunda final, Budapeşte’deki Puskás Aréna’da oynanacak. Peki, 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı sürerken, grup aşamasına katılacak son takımların belirleneceği karşılaşmaların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Ülkemizi turnuvada doğrudan temsil edecek Galatasaray’ın muhtemel rakipleri de merak konusu oldu. İşte 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kura çekimi takvimi, yayın bilgileri ve detaylar…
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- Tarih: 28 Ağustos 2025 Perşembe
- Saat: TSİ 19.00
- Yer: İsviçre, Nyon
- Yayın: TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Devler Ligi’nde Türkiye’yi doğrudan temsil edecek Galatasaray, Avrupa’nın dev kulüpleriyle aynı sahneyi paylaşacak. Muhtemel rakipler arasında şu takımlar öne çıkıyor:
- İngiltere’den: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United
- İspanya’dan: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal
- İtalya’dan: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Almanya’dan: Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund
- Fransa’dan: Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco
- Hollanda ve Belçika’dan: PSV, Ajax, Union Saint-Gilloise
- Diğer Avrupa devleri: Sporting, Slavia Prag, Olympiacos
Play-off turunun tamamlanmasının ardından kura çekimine 7 takım daha eklenecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASI FORMATI VE MAÇ TARİHLERİ
Yeni sistemle takımlar, lig aşamasında 8 maç oynayacak. 4 iç saha, 4 deplasman maçı şeklinde gerçekleşecek karşılaşmaların ardından:
- İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna kalacak.
- 9-24. sıralarda yer alan takımlar ise play-off oynayacak.
Lig aşaması fikstürü:
- Hafta: 16–18 Eylül 2025
- Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025
- Hafta: 21–22 Ekim 2025
- Hafta: 4–5 Kasım 2025
- Hafta: 25–26 Kasım 2025
- Hafta: 9–10 Aralık 2025
- Hafta: 20–21 Ocak 2026
- Hafta: 28 Ocak 2026
FİNAL BUDAPEŞTE’DE!
Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu final maçı, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de yer alan 67.215 kapasiteli Puskás Aréna’da oynanacak.