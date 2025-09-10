2025-2026 TEV Burs Başvuruları: Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine aylık 5 bin 800 TL, meslek lisesi öğrencilerine 2 bin 800 TL, yüksek lisans öğrencilerine ise 8 bin 700 TL burs ödemesi yapılacak. İşte 2025-2026 TEV burs başvurular hakkında bilinmesi gerekenler!

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri açıklandı. Üniversite eğitim bursu için başvurular 15 Eylül – 9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını burs.obigenc.com adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül

18 Ağustos – 18 Eylül Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül

18 Ağustos – 25 Eylül Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim

15 Eylül – 9 Ekim Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim

15 Eylül – 9 Ekim Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım

20 Ekim – 6 Kasım Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim

2025 TEV BURSU NE KADAR?

Üniversite öğrencileri: 5.800 TL

5.800 TL Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL

2.800 TL Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL

Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında yapılacak. İlk ödemeler, ekim ayından geçerli olmak üzere en geç aralık ayında yatırılacak.

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI