BirBilgi
2025-2026 TEV Burs Başvuruları: Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine aylık 5 bin 800 TL, meslek lisesi öğrencilerine 2 bin 800 TL, yüksek lisans öğrencilerine ise 8 bin 700 TL burs ödemesi yapılacak. İşte 2025-2026 TEV burs başvurular hakkında bilinmesi gerekenler!

TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri açıklandı. Üniversite eğitim bursu için başvurular 15 Eylül – 9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını burs.obigenc.com adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

  • Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül
  • Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül
  • Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
  • Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
  • Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım
  • Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim

2025 TEV BURSU NE KADAR?

  • Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
  • Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
  • Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL

Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında yapılacak. İlk ödemeler, ekim ayından geçerli olmak üzere en geç aralık ayında yatırılacak.

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak
  • Türkiye’de örgün öğretim görüyor olmak
  • Açıköğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda kayıtlı olmamak
  • Aynı burs türünden kardeşi burs almıyor olmak
  • Mal varlığı ve gelir durumunun uygun olması (başarı bursları hariç)
  • Devlet üniversitesinde lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak
  • Ara sınıflar için en az 2.50/4.00 (65/100) not ortalamasına sahip olmak
  • 25 yaşını geçmemiş olmak
  • Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için ön lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.80/4.00 (70/100) olması gerekiyor.
