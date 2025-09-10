2025-2026 TEV Burs Başvuruları: Türk Eğitim Vakfı bursu ne kadar? TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine aylık 5 bin 800 TL, meslek lisesi öğrencilerine 2 bin 800 TL, yüksek lisans öğrencilerine ise 8 bin 700 TL burs ödemesi yapılacak. İşte 2025-2026 TEV burs başvurular hakkında bilinmesi gerekenler!
TEV BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Türk Eğitim Vakfı burs başvuru tarihleri açıklandı. Üniversite eğitim bursu için başvurular 15 Eylül – 9 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını burs.obigenc.com adresi üzerinden online olarak yapabilecek.
- Yurt Bursu: 18 Ağustos – 18 Eylül
- Mesleki Ortaöğretim Bursu: 18 Ağustos – 25 Eylül
- Üniversite Eğitim Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
- Üstün Başarı Bursu: 15 Eylül – 9 Ekim
- Üstün Başarı Sanat Bursu: 20 Ekim – 6 Kasım
- Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 29 Eylül – 16 Ekim
2025 TEV BURSU NE KADAR?
- Üniversite öğrencileri: 5.800 TL
- Meslek lisesi öğrencileri: 2.800 TL
- Yüksek lisans öğrencileri: 8.700 TL
Burs ödemeleri Ekim – Haziran ayları arasında yapılacak. İlk ödemeler, ekim ayından geçerli olmak üzere en geç aralık ayında yatırılacak.
TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı olmak
- Türkiye’de örgün öğretim görüyor olmak
- Açıköğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda kayıtlı olmamak
- Aynı burs türünden kardeşi burs almıyor olmak
- Mal varlığı ve gelir durumunun uygun olması (başarı bursları hariç)
- Devlet üniversitesinde lisans veya önlisans programına kayıtlı olmak
- Ara sınıflar için en az 2.50/4.00 (65/100) not ortalamasına sahip olmak
- 25 yaşını geçmemiş olmak
- Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak
- DGS ile yerleşen öğrenciler için ön lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.80/4.00 (70/100) olması gerekiyor.