2025-2026 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Süper Lig Yaz transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Süper Lig’de 2025-2026 yaz transfer dönemi devam ediyor. 30 Haziran’da başlayan transfer sezonu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Takımlar, yeni sezona güçlü kadrolarla girebilmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer dönemi kapanırken, Süper Lig ekipleri son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında 2025-2026 sezonu için transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Resmi açıklamaya göre yaz transfer sezonu olarak bilinen Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, 30 Haziran 2025’te başladı ve 12 Eylül 2025’te sona erecek.

Bu tarihe kadar kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını tamamlamak zorunda. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu kulüpleri, sezonun ilk yarısına hazır girmek için transferlerini hızlandırdı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF açıklamasında ayrıca ara transfer dönemi tarihleri de duyuruldu. Buna göre, 2025-2026 Süper Lig sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek. Bu süreçte kulüpler, özellikle devre arası takviyelerini yapma fırsatı bulacak.

TFF’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.”