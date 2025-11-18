2025-2026 VGM Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı! VGM Burs Sonuçları Nereden Öğrenilir?

2025-2026 eğitim yılı için VGM burs başvuru sonuçları açıklandı ve binlerce üniversite öğrencisi artık sonuçlarını sorgulayabiliyor. 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların üzerinden 18 gün geçmesinin ardından öğrenciler bugün itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ekranına erişim sağlamaya başladı. Peki, VGM burs sonuçları nereden öğrenilir ve 2025 yılı burs miktarları ne kadar? İşte detaylar…

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan sonuçlar, öğrencilerin resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Başvuru yapan tüm üniversite öğrencileri sonuçlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilir:

➡ VGM Burs Sonucu Sorgulama Ekranı

Ekrana giriş yapan öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgileri girerek sonuçlarını anında görüntüleyebilir.

2025-2026 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

VGM tarafından 2025 yılı itibarıyla belirlenen burs miktarları aşağıdaki gibidir:

Burs Türü Aylık Miktar Ortaöğrenim Eğitim Yardımı 1.250 TL Yükseköğrenim Bursu 3.000 TL Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursu 3.000 TL

VGM BURS ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere ödemeler, öğrencinin okulunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılır. Öğrenciler, bursun yatırılabilmesi için gerekli evraklarla birlikte öğrenci adına açılmış banka hesap numarasını gösteren dekontu ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim etmelidir.

Hangi Bankadan Hesap Açılmalı?

İkamet edilen ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi varsa, öğrenci adına buradan hesap açılması önerilir.

Bölgede Vakıf Katılım şubesi yoksa, herhangi bir kamu bankası üzerinden de hesap açılabilir.

Burs ödemeleri her ayın 10’una kadar öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgileri ise www.vgm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

VGM burs sonuçları açıklandı mı?

Evet, 2025-2026 eğitim yılı VGM burs sonuçları açıklandı.

VGM burs sonuçları nereden öğrenilir?

Öğrenciler sonuçlarını VGM’nin resmi sorgulama ekranından öğrenebilir: https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_YO.ASPX

2025 VGM burs miktarı ne kadar?

Yükseköğrenim bursu 3.000 TL, ortaöğrenim bursu 1.250 TL olarak belirlenmiştir.

Burs ödemeleri hangi tarihte yapılır?

Ödemeler, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına yatırılır.

Hangi bankadan hesap açılmalı?

Vakıf Katılım Bankası önerilir; yoksa kamu bankalarından hesap açılabilir.