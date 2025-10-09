2025-2026 yarı yıl tatili ne zaman? 15 Tatil ne zaman başlıyor? 2025 Sömestr Tatil tarihi

2025-2026 yarı yıl tatili | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi açıklanmasıyla birlikte yarı yıl tatili yani halk arasında 15 tatil, sömestr tatili ya da Şubat tatili olarak bilinen okul tatili tarihleri de belli olmuş oldu. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiren yarı yıl tatili hakkında da 15 tatil ne zaman başlıyor araştırması hız kazandı. İlk ara tatilin ardından gelecek olan yarı yıl tatili hakkında dönem ortasına yaklaştıkça 15 Tatil ne zaman başlıyor sorusu gündeme getiriliyor. Peki, 2025-2026 yarı yıl tatili ne zaman? 15 Tatil ne zaman başlıyor? İşte, 2025 Sömestr Tatil tarihi!

2025-2026 YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında yıl ortası verilen en uzun tatil olan yarı yıl tatili bu sene 19 Ocak - 30 Ocak tarihleri arasında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Tatil 16 Ocak Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte başlıyor. MEB'in yıllık takvimine göre 16 Ocak Cuma günü son ders ziliyle başlayan 15 tatil 2 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasına kadar sürecek.

2025 SÖMESTR TATİL TARİHİ

Eğitim öğretim yılının dönem içindeki en uzun tatili olan sömestr tatili 19-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenci ve öğretmenler hafta sonları da dahil olmak üzere yaklaşık iki hafta tatilde olacak. Sömestr tatili 16 Ocak Cuma günü karne dağıtılmasıyla başlayıp 2 Şubat Pazartesi günü ilk ders ziliyle birlikte son bulacak.