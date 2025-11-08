2025 AFAD Personel Alımı | AFAD 1250 Personel Alıyor: Başvuru Şartları, Kadro ve Branş Dağılımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında görev almak üzere 1250 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte başvuru şartları, kadro dağılımı ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte 2025 AFAD personel alımı başvuru şartları, branş dağılımı ve detaylar...

AFAD 1250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

AFAD personel alımı başvuruları 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da başladı ve 11 Kasım 2025 tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak olup, posta ya da elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

AFAD PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Yayımlanan ilana göre, alım yapılacak kadro ve branşlar şu şekildedir:

Pozisyon Kadro Sayısı Eğitim Düzeyi KPSS Puan Türü Minimum Puan Arama ve Kurtarma Teknikeri 77 Ön Lisans KPSS P93 60 Arama ve Kurtarma Teknisyeni 1173 Ortaöğretim (Mesleki/Teknik) KPSS P94 60

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım ekranından gerçekleştirebileceklerdir. Alternatif olarak, doğrudan kariyerkapisi.gov.tr adresine giriş yapılarak da başvuru yapılabilir.

Başvuru sürecinde sistem üzerinden bilgiler otomatik olarak çekileceği için, adayların e-Devlet profillerindeki bilgilerinin güncel olması önem taşımaktadır.

AFAD PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (11.11.1996 veya sonrası doğumlu),

En az B sınıfı sürücü belgesi ne sahip olmak,

ne sahip olmak, Erkeklerde 1.65 m - 1.90 m, kadınlarda 1.60 m - 1.85 m boy aralığında olmak,

Boy ve kilo arasındaki farkın 10 kilogramdan fazla olmaması,

Her türlü iklim, arazi ve zorlu şartlarda görev yapmaya uygun sağlık koşullarına sahip olmak,

4/B statüsünde sözleşmeli olarak görev yapmıyor olmak veya 4/B statüsündeki görevinden ayrıldıysa bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak.

AFAD PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Arama ve Kurtarma Teknikeri

Ön lisans düzeyinde eğitim veren kurumların AFAD tarafından belirlenen bölümlerinden mezun olmak,

2024 KPSS (P93) puan türünden en az 60 puan almak.

Arama ve Kurtarma Teknisyeni

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıdaki alanlarından birinden mezun olmak:

Bilişim Teknolojileri, Elektrik-Elektronik, İnşaat, İtfaiyecilik, Kimya, Makine, Motorlu Araçlar, Raylı Sistemler, Metal, Metalürji, Tesisat Teknolojisi, Maden, Harita, Havacılık ve Uzay Teknolojisi

2024 KPSS (P94) puan türünden en az 60 puan almak.

UYGULAMA SINAVI VE TARİHLERİ

AFAD uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav merkezleri: Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun.

Adaylar, sınava katılacakları gün, saat ve sınav yerini Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecekler. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler:

➡️ AFAD 2025 Personel Alımı Başvuru Ekranı

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

Başvurular 11 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00’de sona erecek.

AFAD personel alımı için KPSS puanı kaç olmalı?

Adayların ilgili KPSS puan türlerinden (P93 veya P94) en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

AFAD personel alımında yaş sınırı var mı?

Evet. Adayların 11 Kasım 1996 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekiyor. 30 yaşından gün almamış adaylar başvuru yapabilir.

AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden, Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılacaktır.

AFAD uygulama sınavı nerede yapılacak?

Sınavlar Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde gerçekleştirilecektir.