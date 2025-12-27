2025 AFAD Personel Alımı | AFAD 473 Personel Alıyor: Başvuru Şartları, Kadro ve Branş Dağılımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan personel alımı ilanı, kamu sektöründe görev almak isteyen adayların odağına yerleşti. Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 473 sözleşmeli personel alınacağını duyuran AFAD, başvuru tarihleri, KPSS şartı ve sınav sürecine ilişkin tüm detayları paylaştı. İlanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından “AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?” soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

AFAD 473 PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alımların giriş (sözlü) sınavı ile gerçekleştirileceği belirtildi.

İlanda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, 20 farklı pozisyonda boş kadrolara personel alınacağı ifade edildi.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

AFAD 473 personel alımı başvuruları 5 Ocak 2026 saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Başvurular 12 Ocak 2026 saat 17.00 tarihinde sona erecek.

Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Kariyer Kapısı dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

AFAD PERSONEL ALIMI KPSS ŞARTI

AFAD personel alımı kapsamında adaylardan KPSS puanı şartı aranacak. Pozisyona göre istenen KPSS puan türleri ve taban puanlar şu şekilde:

2024 KPSSP93 puan türü: En az 65 veya 70 puan

2024 KPSSP94 puan türü: En az 60 puan

Adayların, başvurdukları pozisyon için belirtilen KPSS puan türünden yeterli puana sahip olmaları gerekiyor.

AFAD PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD personel alımı için adaylarda aranan genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

01.01.2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 sonrası doğumlular),

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

Sadece bir pozisyon ve tek il için başvuru yapmak,

4/B sözleşmeli personel çalışma şartlarını taşımak.

AFAD GİRİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

AFAD personel alımı giriş sınavı sözlü olarak yapılacak. Sınavlar 16 Şubat – 6 Mart 2026 tarihleri arasında AFAD Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Adaylar sınav günü ve saat bilgilerini, AFAD internet sitesinde yapılacak duyurunun ardından Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Sözlü Sınav Değerlendirme Kriterleri

Alan bilgisi: 50 puan

Anlatım ve muhakeme gücü: 10 puan

Mesleki uygunluk ve davranışlar: 10 puan

Özgüven ve ikna kabiliyeti: 10 puan

Genel yetenek ve genel kültür: 10 puan

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık: 10 puan

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ SÜRECİ

Giriş sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması gerekecek.

Sonuçlar AFAD internet sitesinde ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanından itibaren 5 gün içinde şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

AFAD 473 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

AFAD personel alımı kapsamında avukat, mühendis, büro personeli, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli ve teknisyen kadrolarında alım yapılacak.

Toplam 20 pozisyonda merkez ve çok sayıda ilde istihdam sağlanacak.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman?

Başvurular 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 12 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

AFAD personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

AFAD kaç personel alacak?

AFAD merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 473 sözleşmeli personel alacak.

AFAD personel alımında KPSS şartı var mı?

Evet. Adayların 2024 KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.