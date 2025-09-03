2025 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? TÜİK Ağustos Enflasyonu

TÜİK Ağustos Enflasyonu | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi. Peki, 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç, ne kadar oldu? İşte, TÜİK Ağustos Enflasyonu!

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış gösterdi. TÜİK'in açıkladığı Ağustos ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 39,62 olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 33,28 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 1,79 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği hesaplanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 39,62

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Eylülde ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 39,62 artış gösterebilecek.