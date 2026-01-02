2025 "altın" yılı oldu: Fiyat artışı devam edecek mi?

Emtia piyasasında geçen yıl, kıymetli metallerden altın, gümüş ve platinin kırdığı rekorlarla öne çıkarken, tarım grubundaki ürünler ise yatırımcısını üzdü.

Emtia piyasaında geçen yıl genel olarak yükseliş eğilimi görüldü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam etmesi ve bu indirimlere 2026 yılında da devam edeceği beklentileri, küresel büyüme öngörülerinin yukarı yönlü revize edilmesi, arz yönlü endişeler ile jeopolitik riskler emtia fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

2025 DEĞERLİ METALLER İÇİN REKOR YILI OLDU

Geçen yıl ons bazında altın yüzde 64,2, gümüş yüzde 146, platin yüzde 126,8 ve paladyum yüzde 74,6 yükseldi.

Altın ve gümüş 1979'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydederken, altının onsu 4 bin 549,94 dolarla gümüşün onsu 84 dolarla, platinin onsu 2 bin 489,2 dolarla tarihi zirveyi, paladyum da 1987,45 dolarla Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Fed'in faiz indirimlerine başlaması kıymetli metalleri destekleyen önemli unsurlar arasında yer alırken, jeopolitik riskler de özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişte önemli rol oynadı.

Öte yandan gümüş, endüstriyel alanda da yoğun talep görüyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörlerinden gelen taleplerle gümüşteki endüstriyel talep, güçlü kalmaya devam ediyor. Küresel çapta gümüş kıtlığı olacağına ilişkin endişeler de gümüşün yükselişi üzerinde önemli rol oynadı.

Platin ve paladyumda Çin talebi etkisini gösterdi. Çin, Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun otomotiv ve sanayi sektörlerinde kullanılan platin ve paladyum için vadeli işlem ve opsiyon kayıtlarını onaylaması, bu iki ürünün fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Diğer taraftan platin ve paladyum geçen yıl arz sıkıntısı nedeniyle de yükseldi. Madencilik arzındaki daralma, gümrük tarifelerindeki belirsizlik ve altına yönelen yatırımcıların kısmen bu metallere dönmesi platin ve paladyumun yükselişinde etkili oldu.

2025 BAZ METALLER İÇİN DE RALLİ YILI OLDU

Küresel ekonomik büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi ve Çin talebinin devam etmesi geçen yıl baz metalleri destekledi.

Tezgah üstü piyasada, geçen yıl libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 41,9, alüminyumda yüzde 17,2, kurşunda yüzde 2,6, nikelde yüzde 8,7, çinkoda yüzde 4,4 arttı.

Bakır fiyatları geçen yıl özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından ve arza ilişkin endişelerden etkilendi. Yıla 3,99 dolardan başlayan bakırın libresi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildirmesinin ardından 5,92 dolarla rekor kırdı.

"2026 KIYMETLİ METALLER İÇİN DİNLENME YILI OLABİLİR"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Trump'ın ABD Başkanı olması, merkez bankalarının altın alımları, faiz indirimleri beklentisi ve tarife savaşlarının kıymetli metallerdeki yukarı yönlü hareketi desteklediğini söyledi.

Faiz indirim beklentilerinin özellikle gümüş, platin ve paladyum gibi ürünlerin fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden Ergezen, "Kıymetli metallerin 2025 performansı dolar bazında yüzde 100'ü geçti. 2026'da kıymetli metallerden daha zayıf bir performans bekliyorum. Bu ürünlerin 2 sene üstü üste aynı performansı göstermesi zor" dedi.

Ergezen, alıcılı seyir devam etse de 2026'nın kıymetli metaller için dinlenme yılı olacağı öngörüsünde bulundu. Aslında kıymetli metallerin bu kadar iyi performans göstermesinde ABD ekonomisine güvenin azalmasının etkili olduğunu dile getiren Ergezen, şunları kaydetti:

"ABD ekonomisine yönelik olumsuz durumlar olursa kıymetli metallerdeki güçlü performans devam edebilir. Genel olarak bakıldığında kıymetli metallerde daha sakin bir seyir bekliyorum. Kıymetli metallerin yüzde 15-20 bandında hareket etmesini bekliyorum. Yüzde 50, yüzde 100'lere varan yükselişlerin olmayacağını düşünüyorum. Endüstriyel metaller tarafı göreceli olarak daha güçlü bir performans gösterebilir. Fed başkanının değişmesiyle faiz indirimlerinin daha da hızlanarak devam etmesi bekleniyor. Böyle bir durumda Çin'de siparişlerin toparlandığını görürüz. Bu da endüstriyel metallere talebi artırır."

Ergezen, nadir metallerin güçlü olmaya devam edebileceğini söyledi. Nadir metallerde savunma sanayisinde kullanılan metallerin önemli olacağını belirten Ergezen, "ABD ve Çin ilişkileri arasında iyileşme olsa bile Avrupa, ABD, Uzak Doğu'da savunma sanayi yatırımlarının devam edeceği beklentisi nadir metalleri talebinin güçlü olacağı beklentisini devam ettirecek. Tarım gurubunda ise daha sakin bir sene bekliyorum" ifadelerini kullandı.