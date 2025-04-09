2025 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarını 22 Mart 2025 Cumartesi ve 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirdiği oturumlarla tamamladı. AÖL 2. dönem sınavlarının ardından ise öğrenci ve veliler 2025 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getirdi. Konuya dair beklenen açıklamayı yapan MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları tarihini duyurdu. Peki, 2025 AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları tarihi!

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi Bakanlık tarafından duyuruldu. MEB'in yaptığı açıklamaya göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

MEB'in Açık Öğretim Lisesi yani AÖL programına kayıtlı öğrenciler sınav sonuçlarına kayıtlı oldukları alana göre iki farklı internet adresinden öğrenebilecekler. Buna göre; Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden, Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler ise https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖL ikinci dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde yayınlanacak.