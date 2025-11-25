2025 Aralık Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? Aralık ayı kira artış oranı

Aralık ayı kira artış oranı, hem kiracılar hem de mülk sahipleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden kira zam oranını belirliyor. Bu açıklama öncesinde, Aralık ayında sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar ve ev sahipleri kira zammının ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, 2025 Aralık ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak ve bu ay kiraya ne kadar zam gelecek?

2025 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANMA TARİHİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları ile Aralık dönemi kira zam oranı netleşecek. Resmî bilgilere göre, 2025 Aralık ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ilan edilecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025

Kasım 2025 için kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı TÜİK tarafından %37,15 olarak açıklandı. Bu oran doğrultusunda, kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar, kiralarına maksimum %37,15 oranında artış uygulayabilecek.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli üzerinden zam hesaplaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır:

Mevcut Kira Bedeli Kira Zam Oranı Zam Tutarı Yeni Kira Bedeli 15.000 TL %37,15 5.572,5 TL 20.572,5 TL

Kira zammı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, mevcut kira bedeli ile TÜFE üzerinden belirlenen kira zam oranının çarpılmasıyla hesaplanır. Örnek: 15.000 TL kira + %37,15 zam = 20.572,5 TL.

Kira sözleşmesini yenileyenler Aralık zammını ne zaman uygulayabilir?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve kira zam oranı açıklandıktan sonra, mülk sahipleri Aralık kira zammını uygulayabilir.