2025 Aralık Ayı Kira Artış Oranı Yüzde Kaç Oldu? Ev Sahibi En Fazla Yüzde Kaç Zam Yapabilir?

Aralık 2025 kira artış oranı, TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündemine yerleşti. Yeni ayda kira sözleşmesini yenileyecek olanlar, “Aralık ayı kira artışı ne kadar oldu?” ve “Ev sahibi en fazla yüzde kaç zam yapabilir?” sorularının yanıtını merak ediyor. Bu kapsamlı haberde, Aralık 2025 resmi kira artış oranını, hesaplama yöntemlerini ve tarafların yasal haklarını tüm ayrıntılarıyla derledik.

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

TÜİK tarafından paylaşılan Kasım 2025 enflasyon verilerine göre, aylık TÜFE artışı %0,87 olarak gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, kira artışlarında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE oranı %35,91 oldu.

Böylece Aralık 2025 kira artış oranı %35,91 olarak belirlendi. Bu oran, hem konut kiraları hem de işyeri kiraları için geçerlidir.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye’de kira artışlarında uygulanacak üst sınır, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında her ay TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranıyla belirlenir.

Kira artışında yalnızca 12 aylık ortalama TÜFE dikkate alınır.

Aylık veya yıllık TÜFE oranları hesaba katılmaz.

Konut ve işyeri kiralarında aynı oran uygulanır.

Sözleşmede daha yüksek bir oran yazsa bile ev sahibi TÜFE oranını aşamaz.

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Aşağıda Aralık 2025 kira artış oranının bazı örnek kira tutarlarına uygulanmış hali yer almaktadır:

Mevcut Kira (TL) Kira Artış Oranı (%) Yeni Kira (TL) 10.000 %35,91 13.591 15.000 %35,91 20.386 20.000 %35,91 27.182

Örneğin 10.000 TL kira ödeyen bir kiracı, Aralık ayında yapılacak artışla birlikte 13.591 TL ödeyecektir.

KİRA ARTIŞINDA EV SAHİBİ VE KİRACI HAKLARI

Kiracıların Hakları

Ev sahibi TÜFE oranını aşan bir artış talep edemez.

Fahiş zam talep edilmesi durumunda kiracı mahkemeye başvurabilir.

Kira artış oranı sözleşme tarihine göre uygulanır, rastgele yükseltilemez.

Ev Sahiplerinin Hakları

Ev sahibi kira gelirini enflasyon oranına göre artırabilir.

Artış oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçemez.

Kiracının düzenli ödeme yapmaması durumunda yasal yollar kullanılabilir.

KİRA ARTIŞLARI NEDEN TÜFE’YE GÖRE HESAPLANIYOR?

2019 yılında yapılan yasal düzenleme ile kira artış oranlarının belirlenmesinde ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başlandı. TÜFE, hane halkının tüketim harcamalarındaki fiyat değişimlerini gösterdiği için kiracıların maliyet yapısına daha uygun bir göstergedir ve kira artışlarını daha öngörülebilir hale getirir.

ARALIK 2025 KİRA ARTIŞ ORANI ÖZETİ

Aylık TÜFE: %0,87

%0,87 12 Aylık Ortalama TÜFE: %35,91

%35,91 Aralık 2025 Kira Artış Oranı: %35,91

Aralık 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu?

Aralık 2025 resmi kira artış oranı %35,91 olarak belirlendi.

Ev sahibi en fazla yüzde kaç zam yapabilir?

Ev sahibi, sözleşme yenileme döneminde en fazla %35,91 oranında zam yapabilir.

Kira artışında TÜİK’in hangi verisi kullanılıyor?

Kira artışlarında yalnızca 12 aylık ortalama TÜFE oranı kullanılmaktadır.

İşyeri kiralarında da aynı oran mı geçerli?

Evet, konut ve işyeri kiralarında kira artış oranı aynıdır.

Sözleşmede daha yüksek bir oran yazıyorsa ne olur?

Sözleşmedeki oran TÜFE’yi aşamaz; yüksek oran geçersizdir.

Kiracı fahiş zam talebiyle karşılaşırsa ne yapmalı?

Kiracı sulh hukuk mahkemesine başvurarak yasal itirazda bulunabilir.