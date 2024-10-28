2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşçiler ve patronlar yüzde kaç zam istiyor?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette 2025 zammı için çeşitli yorumlar yapılıyor. Asgari ücret belirlenirken beklentiler de çeşitleniyor. Asgari ücret hesaplanırken neler dikkate alınıyor. Asgari ücret artacak mı? Asgari ücrete 2025'te ne kadar zam gelecek? Beklentilere bakalım:

ASGARİ ÜCRETTE NELER DİKKATE ALINIR?

Türkiye’de asgari ücret hesaplanırken işçilerin temel geçim koşulları, enflasyon oranları, ekonomik büyüme, üretkenlik düzeyi ve işgücü maliyetleri gibi çeşitli ekonomik faktörler dikkate alınır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bu ücret, devlet, işçi ve patron temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılarda görüşülerek her yıl yenilenir.

Komisyon, TÜİK tarafından hazırlanan yaşam maliyeti verilerini ve yıllık enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak işçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir miktar belirlemeye çalışır.

Özellikle son yıllarda yaşanan enflasyon artışları ve döviz kuru dalgalanmaları, asgari ücretin daha sık güncellenmesini gerektirmiştir.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücret belirlenirken, çalışanların insana yakışır bir yaşam sürebilmesi hedeflenir ve bu doğrultuda minimum geçim şartları esas alınır.

Komisyonun karar sürecinde, hem işçilerin refah düzeyini yükseltmek hem de patronların işgücü maliyetlerini dengelemek amaçlanır. Bu nedenle asgari ücret belirlenirken yalnızca işçi değil, aynı zamanda patronların ve ülke ekonomisinin geneli de dikkate alınır.

Belirlenen ücret, çalışanın eline geçen net ücret ve işverene maliyet olan brüt ücret olarak iki şekilde hesaplanır; bu ayrım, sosyal güvenlik kesintileri ve vergiler gibi etkenleri de kapsar.

2024 AÇLIK-YOLSULLUK SINIRI NE KADAR?

Asgari ücrete zam var mı sorusunu sorduran en önemli gelişmelerden biri aydan aya artan açlık ve yoksulluk sınırıdır. TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre Eylül ayında açlık sınırı 19.830,73 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 64.595,21 TL’ye yükseltilmiştir. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 25.706,18 TL ’ye çıkmıştır.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2024 yılı asgari ücret brüt 20.002 TL'dir. Asgari ücret brütten nete hesaplandığında ise asgari ücret net 17.002,12 TL'dir. Dolayısıyla asgari ücret açlık sınırının dahi altında kalmıştır.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2025 tahminleri ise çeşitlidir. Ekonomi sitesi Bloomberg'de yer alan bir habere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 asgari ücret zammı için yüzde 25 rakamının beklentilere uygun olduğunu söylemiştir. Orta Vadeli Program'da ise 2025 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 17,5 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla asgari ücrette zam beklentileri yüzde 17,5 - 25 olarak konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 2025 asgari ücret 21.250 lira olacak. İşçi sendikaları ise yüzde 25'lik asgari ücret zam önerisine karşı çıkıyor. İşçi sendikaları asgari ücretin en az 35 bin TL olması gerektiğini savunuyor.

2025 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret ilk toplantısını Aralık 2024'te yapacak. Türk iş asgari ücret teklifi 2025 de bu tarihte belli olacak.