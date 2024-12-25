2025 asgari ücrete AGİ dahil mi?

Asgari ücretin 2025 yılı itibarıyla net 22.104 TL olarak açıklanmasıyla birlikte, çalışanların aklına sıkça gelen sorulardan biri de "Yeni asgari ücret AGİ dahil mi" sorusu oldu. Geçmişte maaşların bir parçası olarak ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir ve nasıl uygulanıyor. AGİ ile ilgili detaylara bakalım:

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, 2008 yılında yürürlüğe giren bir düzenleme ile çalışanların gelir vergisinden düşülen bir tutar olarak uygulanmaya başlanmıştır. Çalışanın medeni durumu, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına bağlı olarak değişiklik gösteren AGİ, çalışanların maaşlarına ek bir destek sağlıyordu.

Örneğin, evli ve çocuk sahibi bir çalışan, bekâr bir çalışana göre daha yüksek bir AGİ tutarından faydalanabiliyordu.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?

Bu uygulama 2022 yılında yürürlüğe giren 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında kaldırılmıştır. 2022 itibarıyla asgari ücret gelir ve damga vergisinden muaf tutulmuş, böylece çalışanlar AGİ olmadan da maaşlarını tam olarak almaya başlamıştır. Asgari ücretli bir çalışanın eline geçecek nihai tutar 22.104 TL'dir.