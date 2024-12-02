2025 asgari ücreti hakkında bilinmesi gerekenler

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirleniyor.

15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonuna TÜRK-İŞ bu yıl da 4 işçiyle katılacak. Komisyona aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu katılacak.

ARA FORMÜL TARTIŞMASI

Asgari ücret artışında gerçekleşen enflasyonun mu hedeflenen enflasyonun mu belirleyici olacağı tartışılıyor.

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 44’e, 2025 enflasyon tahminini yüzde 21 olarak güncellerken, asgari ücrette de bu iki oranın arasında bir zammın dikkate alınabileceği belirtiliyor.

Bu senaryoda, 2025 yılı asgari ücreti yüzde 32.5 zamla 22 bin 527 liraya çıkacak.

PATRONLARIN TEKLİFİ

Patronların pazarlık masasına gerçekleşen enflasyon ve hedeflenen enflasyonun ortalamasıyla geleceği öne sürüldü.

İddiaya göre patronlar, yüzde 44 ile yüzde 21'in ortalaması yani yüzde 32,5'lik zam önerecek.

HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

• Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.



• Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.



• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

• Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 527 lira olacak.

• Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.



• Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.

• Yüzde 41 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 972 lira olacak.

ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Brezilya’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz" demişti.

Erdoğan'a yöneltilen soru ve yanıtı şöyle olmuştu:

Soru: Malum yine yıl sonu ve herkesin gözü kulağı hem çalışanların hem emeklilerin maaşlarındaki artışlarda ama biz biliyoruz ki esas mesele alım gücü efendim. Enflasyonda bir düşüş var ve bu düşüş önümüzdeki dönem hem çalışanın hem emeklinin hayatına nasıl yansıyacak acaba?

Erdoğan: Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son raporunda enflasyon tahminlerini artırmıştı.

Rapora göre, sene sonu enflasyon tahmini 6 puan yükseltilerek yüzde 44'e çıkarıldı. 2025 tahmini yüzde 14'ten yüzde 21'e; 2026 tahmini yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseldi.