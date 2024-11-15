2025 asgari ücreti için masadaki 4 rakam

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren 2025 asgari ücreti için tartışmalar devam ediyor.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MASADAKİ RAKAMLAR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, 2025 asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 farklı rakamın masada olması bekleniyor.

Buna göre, sıklıkla dillendirilen ve işçi kesimi ile muhalefetin sert tepki gösterdiği yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon hedefi olan 41,5'lik zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 57 liraya çıkacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa asgari ücret rakamı 19 bin 975 lira olacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda ise asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.

MUHALEFETİN TALEBİ

CHP, 2025 asgari ücreti rakamının en az 30 bin TL olmasını talep etmişti. İYİ Parti ise asgari ücretin en az 28 bin lira olması ve temmuz ayında da ilave zam yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" açıklamasını yapmıştı.

VEDAT IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.