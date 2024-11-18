2025 asgari ücreti için olası senaryolar: Zam pazarlığı hangi orandan başlayacak?

Doğrudan milyonlarca çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren 2025 asgari ücreti için geri sayım başladı.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ZAM PAZARLIĞININ BAŞLANACAĞI ORAN

Asgari ücret için zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken, yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre, asgari ücrette pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.

OLASI SENARYOLAR

2025 asgari ücreti için ne kadar zam yapılacağı konusunda farklı senaryolar ortaya atıldı.

Muhalefet ve sendikaların sert tepki gösterdiği yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda asgari ücret, 21 bin 252 lira olacak.

Merkez Bankası'nın bu yılki enflasyon hedefi olan yüzde 44 oranında bir artış yapılması halinde, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkacak.

Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21'lik bir artış halinde ise asgari ücret 20 bin 572 TL olacak.

2025 enflasyon hedefinin üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse yeni ücret 21 bin 422 lira olacak.

Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 41.5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.