2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Büyük Britanya: 70 - Litvanya: 94

Ajans Haberleri
  • 27.08.2025 16:33
  • Giriş: 27.08.2025 16:33
  • Güncelleme: 27.08.2025 16:33
Kaynak: AA
RİGA (AA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) açılış maçında Litvanya, Büyük Britanya'yı 94-70 mağlup etti.

Finlandiya'nın Tampere kentinde oynanan B Grubu müsabakasında Büyük Britanya ile Litvanya karşı karşıya geldi.

Tampere Deck Arena'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk periyodunu 23-15 önde tamamlayan Litvanya, soyunma odasına da 41-33 üstün gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçirerek farkı açan Litvanya, üçüncü çeyreğini 65-50 önde geçtiği karşılaşmadan 94-70 galip ayrıldı.

Litvanya'da Jonas Valanciunas 18, Azuolas Tubelis 17 sayı kaydetti. Büyük Britanya'da ise Akwasi Yeboah 17 sayı üretti.

