2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Estonya: 65 - Portekiz: 68 - Portekiz, A Grubu'nda son 16 turuna yükselen dördüncü ve son takım oldu
Salon: Arena Riga
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Marius Ciulin (Romanya)
Estonya: Kullamae 17, Joesaar 11, Konontsuk 20, Tass 2, Raieste, Drell 5, Rosenthal, Treier 10, Hermet, Riismaa
Portekiz: Ventura 4, Brito 3, Williams 11, Queiroz 10, Queta 15, Voytso, Amarante, Gameiro 3, Relvao 2, Lisboa 17, Candido Sa 3
1. Periyot: 14-14
Devre: 32-27
3. Periyot: 45-47
Diskalifiye: 25.26 Queta (Portekiz)
Beş faulle çıkan: 39.38 Treier (Estonya)
RİGA (AA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 5. maçında Portekiz, Estonya'yı 68-65 mağlup etti.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Portekiz, son 16 turuna yükseldi. Dördüncü yenilgisini yaşayan Estonya ise turnuvaya veda etti.