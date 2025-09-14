Giriş / Abone Ol
Yunanistan: 92 - Finlandiya: 89 - EuroBasket 2025'i üçüncü tamamlayan Yunanistan, bronz madalyanın sahibi oldu

Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 20:36
  • Giriş: 14.09.2025 20:36
  • Güncelleme: 14.09.2025 20:37
Kaynak: AA
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Antonio Conde (İspanya), Julio Anaya (Panama)

Yunanistan: Dorsey 20, Sloukas 7, Katsivelis, Papanikolaou 4, Giannis Antetokounmpo 30, Toliopoulos 15, Kalaitzakis 5, Samodurov, Kostas Antetokounmpo 3, Thanasis Antetokounmpo, Mitoglou 8

Finlandiya: Little 6, Grandison 8, Valtonen 18, Jantunen 13, Markkanen 19, Salin 5, Nkamhoua 15, Maxhuni, Muurinen 5, Gustavson

1. Periyot: 24-15

Devre: 48-34

3. Periyot: 69-56

Beş faulle çıkanlar: 39.10 Nkamhoua (Finlandiya), 39.40 Toliopoulos (Yunanistan)

RİGA (AA) - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) üçüncülük maçında Yunanistan, Finlandiya'yı 92-89 mağlup etti ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Yunanistan, Avrupa Şampiyonası'nı 1949 ve 2009'un ardından 3. kez üçüncü tamamladı.

Finlandiya ise ilk yarı final sevinci yaşadığı EuroBasket'i 4. basamakta bitirdi.

