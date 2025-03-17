2025 babalar günü ne zaman? Babalar günü ayın kaçında? Babalar günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya genelinde her yıl Haziran ayında kutlanan babalar günü için geri sayım başladı. Babalar gününün Haziranın kaçında kutlandığı ise pek çok yurttaş tarafından merak konusu. Peki 2025 babalar günü ne zaman? İşte babalar günü ayın kaçında sorusunun cevabı ve detaylar…

2025 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Haziran ayının üçüncü pazar gününde dünya genelinde her sene kutlanan babalar günü 2025’te 15 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ AYIN KAÇINDA?

2025 yılı için babalar günü 15 Haziran pazar günü olarak takvimlerde işaretlendi.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar günü bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.