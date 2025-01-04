2025 Başkomiser maaşları: Ocak zammı sonrası Başkomiser maaşı ne kadar?

2025 Başkomiser maaşları | 2025 memur maaşında belirleyici olan enflasyon verilerilerinin açıklanmasıyla birlikte 2025 Başkomiser maaşları da belli oldu. Geçtiğimiz dönem 58.338 lira olan Başkomiser maaşları yüzde 11,54 oranında zamlandı. En düşük memur aylığı Ocak zammıyla birlikte 43 bin 726 lira oldu. Peki Ocak zammı sonrası Başkomiser maaşı ne kadar? İşte 2025 Başkomiser maaşları!

2025 BAŞKOMİSER MAAŞLARI

Unvan Derece 2024 Temmuz 2025 Ocak Başkomiser 1/3 58.338 ₺ 64.481 ₺

OCAK ZAMMI SONRASI BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak zammı sonrası Başkomiser maaşları 58.338 liradan 64.481 liraya yükselmiş oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 43 BİN 729 LİRA OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,03 arttı. Böylece 6 aylık enflasyon yüzde 15,75 oldu. Böylelikle en düşük memur 43 bin 729 lira oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 15,75 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,54 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşında yüzde 11,54 oranında zam aldı.