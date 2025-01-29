2025 Bedelli askerlik sevk tarihleri

2025 Bedelli askerlik sonuçları açıklanma tarihi belli olmasıyla birlikte Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü bedelli askerlik yerlerini sistemine yükledi. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri 2025 bedelli askerlik tarihleri de böylelikle belli olmuş oldu. 2025 Bedelli askerlik sevk tarihleri bedelli askerlik adayları tarafından sıklıkla gündeme getirilen bir konuydu. 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri MSB tarafından açıklandı. İşte 2025 Bedelli askerlik sevk tarihleri!

2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

MSB'nin açıkladığı 2025 bedelli askerlik sevk tarihleri yani bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin görevlerini yerine getirebilmesi için sevk edilecekleri tarihler şu şekilde:

Grup 2025 Bedelli askerlik sevk tarihi 1. Grup 2 Şubat 2025 2. Grup 1 Mart 2025 3. Grup 3 Nisan 2025 4. Grup 8 Mayıs 2025 5. Grup 12 Haziran 2025 6. Grup 10 Temmuz 2025 7. Grup 7 Ağustos 2025 8. Grup 4 Eylül 2025 9. Grup 7 Ekim 2025 10. Grup 6 Kasım 2025 11. Grup 4 Aralık 2025

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2025 bedelli askerlik ücreti yeni yılda memur zammının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 15,54 olarak duyurulmasının ardından 2025 bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı.

2025 bedelli askerlik ücreti memur ve memur emeklilerine gelen yüzde 15,54 zammın ardından 243 bin 13 TL'ye yükseldi.

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adayların yoklaması henüz gerçekleşmemişse e-Devlet’ten ya da askerlik şubesinden başvuru işlemini gerçekleştirecek. Bedelli askerlik yapacak kişinin yoklaması var ise yine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesinden işlemini tamamlayacak ve Aile hekiminden sağlık muayenesini tamamlayarak ‘Askerliğe elverişlidir’ sağlık raporunu alması gerekmektedir.

Sonrasında e-Devlet veya askerlik şubesinden celp tercihini gerçekleştirecek ve ödeme işlemine geçecek. Ödeme, Milli Savunma Bakanlığı'nda belirtilen bankalardan yapılacak.