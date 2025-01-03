2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme günü ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 bedelli askerlik başvurularını adaylardan almaya başlayacak. 2025 Aralık memur maaşları zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2025 bedelli askerlik ücreti de değişti. Peki, 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme günü ne zaman? İşte detaylar.

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2025 bedelli askerlik ücreti yeni yılda memur zammının açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 11,54 olarak duyurulmasının ardından 2024 bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı.

2025 bedelli askerlik ücreti memur ve memur emeklilerine gelen yüzde 19,30 zammın ardından 217 bin 852 TL'den 243 bin 13 TL'ye çıkmış oldu.

BİR ÖNCEKİ YIL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bir önceki yıl yani 2024 yılı için bedelli askerlik ücreti MSB tarafından 1 Temmuz - 30 Aralık 2024 dönemi için 217.852 lira olarak açıklanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI VE ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik başvuruları ve ödeme gününe dair MSB henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldiğinde bedelli askerlik başvuru ve ödeme tarihlerine ilişkin detayları haberimizde bulabileceksiniz.

Bedelli askerlik başvuruları nereden yapılır?

Bedelli askerlik başvurusu yapacak adayların yoklaması henüz gerçekleşmemişse e-Devlet’ten ya da askerlik şubesinden başvuru işlemini gerçekleştirecek. Bedelli askerlik yapacak kişinin yoklaması var ise yine e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesinden işlemini tamamlayacak ve Aile hekiminden sağlık muayenesini tamamlayarak ‘Askerliğe elverişlidir’ sağlık raporunu alması gerekmektedir.

Sonrasında e-Devlet veya askerlik şubesinden celp tercihini gerçekleştirecek ve ödeme işlemine geçecek. Ödeme, Milli Savunma Bakanlığı'nda belirtilen bankalardan yapılacak.