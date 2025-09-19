2025 Belge Ücretleri | İBB Meclisi Kararıyla Güncel Liste

2025 yılı itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından belirlenen belge ücretleri güncellendi. “2025 belge ücretleri”, “İBB ruhsat harç bedelleri”, “servis plaka bedeli 2025” ve “taksi tahsis belgesi ücreti” gibi konular, ticari taşımacılık yapan şoförlerden filo sahiplerine kadar herkesin merak ettiği başlıklardır. Bu yazıda, İBB Meclis kararları doğrultusunda kabul edilen tüm belge ücretleri eksiksiz ve detaylı şekilde listelenmiştir .

LÜKS VE FİLO OTOMOBİL İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI BELGELERİ

Lüks Otomobil Yetki Belgesi (1 yıl): 245.248 TL

Lüks Otomobil Araç İzin Belgesi (1 yıl): 6.656 TL

Filo Otomobil Yetki Belgesi (1 yıl): 196.262 TL

Filo Otomobil Araç İzin Belgesi (1 yıl): 3.904 TL

TAHDİTLİ LÜKS TAKSİ BELGELERİ

Tahditli Lüks Taksi Araç İzin Belgesi (1 yıl): 6.656 TL

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ RUHSATNAMELERİ

Elektrikli (0–7 yaş): Ücretsiz

Elektrikli (8–10 yaş): 5.406 TL

Elektrikli (11 yaş+): 5.406 TL

Doğalgazlı (0–7 yaş): Ücretsiz

Doğalgazlı (8–10 yaş): 5.934 TL

Doğalgazlı (11 yaş+): 8.533 TL

Dizel (0–7 yaş): Ücretsiz

Dizel (8–10 yaş): 10.787 TL

Dizel (11 yaş+): 15.944 TL

Basamaklı otobüsler: 14.830 TL

DENİZ TAŞIMACILIĞI BELGELERİ

Deniz Taksi Yetki Belgesi (10 yıl): Ücretsiz

Deniz Taksi Araç Kartı (13 adet): 512.000 TL

Deniz Taksi Çalışma Ruhsatnamesi (1 yıl): 17.062 TL

Araç Kartı Devir Ücreti: 1.774 TL

Yakalar Arası Ruhsatname: 15.944 TL

Haliç Bölgesi Ruhsatname: 2.398 TL

Adalar Bölgesi Ruhsatname: 8.141 TL

TİCARİ ARAÇ (PLAKA) TAHSİS BELGESİ

Taksi/Taksi Dolmuş/Minibüs: 19.963 TL (30 gün)

Servis Taşımacılığı Tahsis Belgesi: 2.500 TL (30 gün)

Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Belgesi: 19.963 TL (30 gün)

SERVİS TAŞIMACILIĞI BELGELERİ

Öğrenci, personel, turizm ve ücretsiz servis taşımacılığı güzergâh izinleri: 614 TL (1 yıl)

Servis Plaka Bedeli: 900.000 TL

ŞOFÖR EĞİTİM ÜCRETLERİ

Eğitim Tekrarı: 600 TL

Vizeleme Bedeli: 600 TL (5 yıl)

Hizmet Kalitesi Puanı Dolanlar İçin Eğitim: 1.672 TL

İlk Katılım Eğitimi: 15.000 TL (5 yıl)

ELEKTRONİK ULAŞIM YÖNETİMİ LİSANSI

Katılım Bedeli: 760.320 TL (5 yıl)

Vizeleme Bedeli: 50.688 TL (1 yıl)

Taksi Başına Yıllık Bedel: 307 TL

DENİZ TURİZMİ BELGELERİ

18 metreye kadar gemiler: 1.267 TL

18,01–35 metre arası: 2.534 TL

35,01–42 metre arası: 3.802 TL

MİNİBÜS VE TAKSİ BELGELERİ

Elektronik Ödeme Sistemi Kullanan Minibüs (0–5 yaş): Ücretsiz

Elektronik Ödeme Sistemi Kullanan Minibüs (5 yaş+): 5.406 TL

Uygulama Bazlı Taksi (0–2 yaş): Ücretsiz

Uygulama Bazlı Taksi (2 yaş+): 2.500 TL

Elektrikli Uygulama Bazlı Taksi: Ücretsiz

İBB’nin 2025 yılı için belirlediği belge ücretleri listesi; taksi, minibüs, servis, otobüs ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler ve şoförler için bağlayıcıdır. “2025 taksi ruhsat ücreti”, “servis plaka bedeli”, “İBB belge harçları” ve “deniz taksi ruhsatnamesi” gibi tüm kalemler net şekilde duyurulmuştur.