2025 Belge Ücretleri | İBB Meclisi Kararıyla Güncel Liste
2025 yılı İBB belge ücretleri ne kadar oldu? Taksi ve servis plaka tahsis ücretleri 2025’te kaç TL? Otobüs, minibüs ve deniz taşımacılığı ruhsat ücretleri güncellendi mi? Ücretsiz belge ve eğitim ücretleri hangileri? Tüm yanıtlar makalemizde.
2025 yılı itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından belirlenen belge ücretleri güncellendi. “2025 belge ücretleri”, “İBB ruhsat harç bedelleri”, “servis plaka bedeli 2025” ve “taksi tahsis belgesi ücreti” gibi konular, ticari taşımacılık yapan şoförlerden filo sahiplerine kadar herkesin merak ettiği başlıklardır. Bu yazıda, İBB Meclis kararları doğrultusunda kabul edilen tüm belge ücretleri eksiksiz ve detaylı şekilde listelenmiştir .
LÜKS VE FİLO OTOMOBİL İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI BELGELERİ
- Lüks Otomobil Yetki Belgesi (1 yıl): 245.248 TL
- Lüks Otomobil Araç İzin Belgesi (1 yıl): 6.656 TL
- Filo Otomobil Yetki Belgesi (1 yıl): 196.262 TL
- Filo Otomobil Araç İzin Belgesi (1 yıl): 3.904 TL
TAHDİTLİ LÜKS TAKSİ BELGELERİ
- Tahditli Lüks Taksi Araç İzin Belgesi (1 yıl): 6.656 TL
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ RUHSATNAMELERİ
- Elektrikli (0–7 yaş): Ücretsiz
- Elektrikli (8–10 yaş): 5.406 TL
- Elektrikli (11 yaş+): 5.406 TL
- Doğalgazlı (0–7 yaş): Ücretsiz
- Doğalgazlı (8–10 yaş): 5.934 TL
- Doğalgazlı (11 yaş+): 8.533 TL
- Dizel (0–7 yaş): Ücretsiz
- Dizel (8–10 yaş): 10.787 TL
- Dizel (11 yaş+): 15.944 TL
- Basamaklı otobüsler: 14.830 TL
DENİZ TAŞIMACILIĞI BELGELERİ
- Deniz Taksi Yetki Belgesi (10 yıl): Ücretsiz
- Deniz Taksi Araç Kartı (13 adet): 512.000 TL
- Deniz Taksi Çalışma Ruhsatnamesi (1 yıl): 17.062 TL
- Araç Kartı Devir Ücreti: 1.774 TL
- Yakalar Arası Ruhsatname: 15.944 TL
- Haliç Bölgesi Ruhsatname: 2.398 TL
- Adalar Bölgesi Ruhsatname: 8.141 TL
TİCARİ ARAÇ (PLAKA) TAHSİS BELGESİ
- Taksi/Taksi Dolmuş/Minibüs: 19.963 TL (30 gün)
- Servis Taşımacılığı Tahsis Belgesi: 2.500 TL (30 gün)
- Özel Taşımacılık İşletim Sistemi Belgesi: 19.963 TL (30 gün)
SERVİS TAŞIMACILIĞI BELGELERİ
- Öğrenci, personel, turizm ve ücretsiz servis taşımacılığı güzergâh izinleri: 614 TL (1 yıl)
- Servis Plaka Bedeli: 900.000 TL
ŞOFÖR EĞİTİM ÜCRETLERİ
- Eğitim Tekrarı: 600 TL
- Vizeleme Bedeli: 600 TL (5 yıl)
- Hizmet Kalitesi Puanı Dolanlar İçin Eğitim: 1.672 TL
- İlk Katılım Eğitimi: 15.000 TL (5 yıl)
ELEKTRONİK ULAŞIM YÖNETİMİ LİSANSI
- Katılım Bedeli: 760.320 TL (5 yıl)
- Vizeleme Bedeli: 50.688 TL (1 yıl)
- Taksi Başına Yıllık Bedel: 307 TL
DENİZ TURİZMİ BELGELERİ
- 18 metreye kadar gemiler: 1.267 TL
- 18,01–35 metre arası: 2.534 TL
- 35,01–42 metre arası: 3.802 TL
MİNİBÜS VE TAKSİ BELGELERİ
- Elektronik Ödeme Sistemi Kullanan Minibüs (0–5 yaş): Ücretsiz
- Elektronik Ödeme Sistemi Kullanan Minibüs (5 yaş+): 5.406 TL
- Uygulama Bazlı Taksi (0–2 yaş): Ücretsiz
- Uygulama Bazlı Taksi (2 yaş+): 2.500 TL
- Elektrikli Uygulama Bazlı Taksi: Ücretsiz
İBB’nin 2025 yılı için belirlediği belge ücretleri listesi; taksi, minibüs, servis, otobüs ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler ve şoförler için bağlayıcıdır. “2025 taksi ruhsat ücreti”, “servis plaka bedeli”, “İBB belge harçları” ve “deniz taksi ruhsatnamesi” gibi tüm kalemler net şekilde duyurulmuştur.