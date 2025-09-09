2025 BESYO Taban Puanları ve Tercih Tarihleri | ÖSYM ÖZYES Kılavuzu Yayınlandı mı?

Spor Bilimleri Fakültelerinde eğitim almak isteyen adaylar, 2025 BESYO taban puanları ve tercih tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. ÖSYM tarafından 2025-YKS kapsamında düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları açıklandı. 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan sınavların ardından gözler, BESYO tercih kılavuzu ve kontenjan bilgilerine çevrildi.

Adaylar, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon gibi bölümlerde eğitim alabilmek için tercihlerini ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuza göre yapacak.

BESYO TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN?

2025 yılı BESYO tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Takvim açıklandığında resmi duyuru ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapılacak.

BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2025

2025 BESYO taban puanları ve kontenjanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Adaylar bu süreçte, geçen yılın verilerini dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabiliyor.

GEÇMİŞ YILLARA AİT BESYO TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Aşağıda 2024 yılına ait bazı üniversitelerin taban puan ve kontenjan bilgileri yer alıyor:

Kocaeli Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) Antrenörlük Eğitimi: Taban 308,3286 | Sıralama 356.764 | Kontenjan 50 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 331,4200 | Sıralama 233.343 | Kontenjan 70

Bartın Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 321,6809 | Sıralama 280.604 | Kontenjan 40

Uşak Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) Antrenörlük Eğitimi: Taban 283,6961 | Sıralama 539.816 | Kontenjan 50 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 324,2668 | Sıralama 267.517 | Kontenjan 50

Iğdır Üniversitesi (Spor Bilimleri Fakültesi) Antrenörlük Eğitimi: Taban 258,1965 | Sıralama 790.871 | Kontenjan 50 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 318,3127 | Sıralama 298.255 | Kontenjan 25

Ardahan Üniversitesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği: Taban 320,2152| Sıralama 288.149| Kontenjan 40



Not: 2025 yılına ait kesin taban puanlar ve kontenjanlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından açıklanacak.

2024 BESYO taban puanları ve kontenjanlar için tıklayınız