2025 bütçesi Meclis’te: Ekonomide pembe tablo çizildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurul görüşmelerine başlandı. Meclis Genel Kurul salonuna ilk gelen lider MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Derşivoğlu da “Genel Başkan” sıfatıyla ilk kez bir bütçe görüşmelerinde katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaşan Dervişoğlu’nun, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın elini sıkmaması dikkati çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat tam 12.00’de salona girdi. CHP milletvekillerinin alkışları arasında salona giren Özel, tüm siyasi parti liderleriyle tokalaştı.

CHP genel başkan yardımcıları, bütçe görüşmelerini locadan takip etti.

TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partiler, bütçe görüşmelerinde Genel Kurul salonunda eksiksiz yer aldı.

OTURUM SURİYE İLE AÇILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinin oturumunu Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmeyle açtı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün Türkiye’nin en önemli öncelikleri arasında olduğunu belirten Kurtulmuş, “Suriye’nin egemenliğinin korunması, toprak bütünlüğünün temin edilmesi önümüzdeki süreçte hem Suriye halkının geleceği, hem de Türkiye’nin milli menfaatleri açısından son derece önemlidir” dedi.

Kurtulmuş, Türkiye’nin Suriye’de oluşacak yeni yönetimle her türlü işbirliğini gerçekleştireceğini ve Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün sağlanması için üzerine düşen sorumluluğunu yerine getireceğini söyledi.

YILMAZ’DAN PEMBE TABLO

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüye çıktı. Yılmaz’ın bütçe konuşmasında, derin ekonomik kriz ile boğuşan Türkiye ekonomisine yönelik pembe tablo çizildi. Yılmaz, “Enflasyon seviyelerindeki düşüşün vatandaşların refah düzeyini kalıcı olarak iyileştirmesi için her türlü çabanın gösterildiğini ve gerekli adımların atıldığını” iddia etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2023 yılındaki zayıf dış talep ve jeopolitik gerilimler ile Şubat 2023’teki depreme rağmen Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 büyüdüğünü dile getirdi.

Konuşmasını, kağıt üzerinde kalan ve yurttaşa yansımayan büyüme rakamları üzerine kuran Yılmaz, “Bu başarı, 14 yıllık kesintisiz büyüme trendinin devamını sağlamıştır” diye konuştu.

REKOR AÇIK TAHMİNİ

Yılmaz, 2023 yılındaki 1 trilyon 380 milyar TL’lik rekor bütçe açığını 960 milyar TL’lik deprem harcamalarına bağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın 2024 yılına yönelik bütçe açığı tahmini ise Türkiye ekonomisindeki enkazı gözler önüne serdi. Yılmaz, 2024 yılının sonunda bütçe açığının 2 milyar 148 TL olarak öngörüldüğünü belirtti.

1,9 TRİLYON TL'LİK FAİZ ÖDEMESİ

Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaştı. Yılmaz’ın paylaştığı verilere göre, 2025 yılı bütçesinin 3,9 trilyon TL’si personel giderlerinden, 1,9 trilyon TL’si ise faiz giderlerinden oluştu. Merkezi yönetim bütçesinden 2025 yılında öngörülen mal ve hizmet alım harcaması ise 1 trilyon TL olarak kayıtlara geçti.

Yılmaz’ın sunumunda yer alan ve ÖTV ile KDV’den elde edilecek fahiş geliri ortaya koyan tahmini gelirler kalemleri ise şöyle sıralandı:

>> ÖTV: 2 trilyon 121 milyar TL

>> KDV: 3 trilyon 599 milyar TL

>> Diğer vergi gelirleri: 1 trilyon 662 milyar TL