2025 Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları: Kurban kesim bedeli ne kadar?

Kurban Bayramına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 yılı için kurban kesim bedelinin ne kadar olduğunu ve büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı konuya dair sosyal medya hesabı Twitter'den bir açıklamada bulunarak 2025 kurban kesim bedelini açıkladı. Peki, 2025 kurban kesim bedeli ne kadar? İşte detaylar ve Diyanet'in açıklaması ve 2025 büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...

2025 KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

2025 kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre yurt içinde 13 bin 500 Lira, yurt dışında ise 5 bin 450 Lira olarak belirlendi.

Buna göre 2025 kurban kesim bedeli yurt içindeki yurttaşlar için 13.500 lira yurt dışındaki yurttaşlar için ise 5.450 Lira olarak açıklandı.

BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI

Büyükbaş hayvan kurbanlık 2025 fiyatları 100.000 TL ile 160.000 TL arasında değişirken küçükbaş kurbanlık fiyatları 11.000 ile 18.000 arasında değişkenlik göstermektedir.

TÜDKİYEB'den Kurbanlık Fiyatları Açıklaması Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan varlığı ve satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, vatandaşların kurbanlık için genellikle küçükbaşa yöneldiğine işaret ederek, "Kurbanlıkların fiyatları bölgelere göre değişiyor. Bu yıl fiyatlarda geçen yıla göre ortalama yüzde 18 artış öngörüyoruz. Bu artışta, yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüksekliğini en önemli etken olarak söyleyebiliriz.

Kurban Vekaleti nedir?

Kurbanlık kesme yetisine sahip olmayan kişileri ibadetlerini yerine getirmeleri için kurban kesme yetisine sahip olan başkalarına kurban kesim bedeli olan ücretini verme işlemine kurban vekaleti denir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılı için Diyanet'in paylaştığı takvime göre 5 gün sürecek. 2025 Kurban Bayramı tarihi 6 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında sürecek.

Bayram takvimi şu şekilde: