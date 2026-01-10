2025, çalışma yaşamının en kanlı yıllarından oldu

Emek Servisi

2025 iş cinayetleri açısından adeta kara yıl oldu. Pandemiden sonra bilinen en ölümlü yıl olan 2025te en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde yaşamdan koparıldı. Çalışma yaşamı her gün ortalama 6 işçinin öldüğü bir savaş alanına dönüştü.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2025 yılına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, 2025 yılında en az 2 bin 105 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin 94'ü çocuk, 126'sı ise 65 yaşın üstündeydi.

EN ÇOK ÖLÜM GÜVENCESİZ İŞLERDE

En çok iş cinayeti 493 işçi ile inşaatta, ardından 414 emekçi ile tarımda, 3'üncü olarak 272 işçi ile taşımacılık işkolunda gerçekleşti. İş cinayetleri yine güvencesizliğin yoğun olduğu işkollarında yoğunlaştı.

İş cinayetlerinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında; sanayi sektöründe 691 işçi, inşaat sektöründe 521 işçi, hizmet sektöründe 478 işçi, tarım sektöründe 415 işçi hayatını kaybetti. Trafik ve servis kazaları kaynaklı ölümler yine öne çıktı. Ölüm nedenlerinde ilk sıralarda, ezilme ve göçük, yüksekten düşme, kalp krizi ve beyin kanaması, elektrik çarpması öne çıktı.

Geçen yıl çalıştırılırken ölen en az 94 çocuktan 26'sı 14 yaşın dahi altındaydı. 65 yaşından büyük 126 işçi de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerin sadece 50'si sendikalı işçilerdi. Kriz, ölümleri de artırdı. 50 yaş üstü çiftçiler, çocuklar çalışırken yaşamdan koparıldı.

İŞ CİNAYETİ REJİMİNİN KOLONLARI

İSİG Meclisi raporunda "Ana hatlarıyla iş cinayeti rejiminin kolonları; neoliberal politikalar, uluslararası iş bölümünde Türkiye’nin ucuz emek rezervi rolü, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve özel endüstri bölgeleri ile Anadolu’nun ‘küresel fabrikaya’ dönüşmesi, kamunun varlıklarına el koyarak devam eden ilkel birikim, grevlerin ve işçi direnişlerinin engellenmesidir" denildi.

Raporda ayrıca, evde ücretsiz çalışırken ölen 14 kadın için yer ayrılarak "Kadın hareketinin bir talebi ve kazanımı olarak son dört yıldır, ‘ev hanımı’ diye tabir edilen ‘ücretsiz ev işçileri’nin çalışırken (özellikle cam silerken düşme) ölümlerini de kendi nam ve hesabına notunu düşerek genel işler işkolunda kayıt altına alıyoruz" denildi.