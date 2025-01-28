2025 Çin Takvimi | Çin yeni yılı ne zaman? Çin takviminde 2025 ne yılı?

Güneş ve ayın hareketlerine göre düzenlenen ve yaklaşık 700 yıldır kullanılan Çin takvimi hakkında 2025 Çin yeni yılı ne zaman sorusu araştırma konusu oldu. Her yıl Ocak ya da Şubat ayına denk gelen Çin yeni yılı için geri sayım başladı. Çin Yeni Yılı, dünya genelinde milyonlarca insan tarafından kutlanan en büyük bayramlardan biri olarak anılırken Çin takviminde 2025 ne yılı sorusu gündeme oturdu. Peki, Çin yeni yılı ne zaman? Çin takviminde 2025 ne yılı? İşte 2025 Çin Takvimi ile ilgili ayrıntılar!

2025 ÇİN YENİ YILI NE ZAMAN?

2025 Çin Yeni Yılı bu sene 29 Ocak tarihine denk geliyor. Tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kutlanan Çin yeni yılı kutlamaları ise bu yıl 29 Ocak ile 12 Şubat tarihleri arasında yaşanacak.

ÇİN TAKVİMİNDE 2025 NE YILI?

Çin takviminde 2025 yılı yani Ay Yeni Yılı 25 Ocak'ta 15 günlüğüne başlıyor ve geçen yıl Ahşap Ejderha olarak geçen 2024 yerini 2025'te Ahşap Yılan yılına bırakıyor.

AHŞAP/TAHTA YILI NEDİR?

2025 yılı, Ahşap Ejderha Yılı olarak anılır. Ahşap elementi, büyüme, yaratıcılık ve dayanıklılığı simgeler. Ejderhanın enerjisiyle birleştiğinde, bu yılın yenilikler, güçlü liderlik ve cesur girişimlerle dolu olması beklenir.