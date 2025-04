2025 doğum yardımı ne kadar, kaç TL? Doğum yardımı başvuruları nereden yapılır?

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için yapılacak doğum yardımı başvurularının başlamasıyla birlikte doğum yardımı başvuruları nereden yapılır sorusu gündemde. Yapılacak doğum yardım destek ödemesinde ikiden fazla çocuğu olan aileler 60 ay boyunca ödeme alabilecek. 27 Mart'ta TBMM'den geçen doğum yardımı başvuruları 8 Nisan'da başladı. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar, kaç TL? Doğum yardımı başvuruları nereden yapılır?

2025 DOĞUM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

Doğum yardımına ilişkin konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu kapsamda, yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İlk çocuk, ikinci çocuk, üç ve üzeri çocuklar için gerçekleşecek doğum yardımı tutarları şu şekilde:

İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)

2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını açıkladı.

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.

