2025 Doktor maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan Doktor maaşları

Ocak memur maaşında belirleyici olan Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ve en düşük memur aylığının 43 bin 726 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi Meclis'e sunulmasıyla birlikte 2025 doktor maaşları da belli oldu. Yeni enflasyon oranlarıyla birlikte esnaf, memur ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına da yapılacak zam oranları açıklandı.

2025 DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Doktor maaşları memur ve memur emeklilerine 2025 yılı Ocak ayı için 11,54 oranında zam yapıldı. 2025 Ocak itibariyle uzman Doktor maaşı 97.836 TL'den 109.154 TL'ye yükseldi.

OCAK2025 İTİBARİYLE DOKTOR MAAŞLARI

1/4 derecesinde çalışan bir uzman doktorun mevcut maaşı 97.836 liradan Ocak ayında yapılan zam ile birlikte 109.154 lira oldu.

YENİ BAŞLAYAN DOKTOR MAAŞLARI

Ocak zammından sonra yeni başlayan uzman Doktor maaşları ortalama 109 bin 154 lira bandındadır.