2025 Dünya Voleybol Şampiyonası ne zaman? Türkiye'nin maçları ne zaman?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, voleybolseverlerin heyecanla beklediği 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için sahaya çıkıyor. Tayland’ın ev sahipliğinde 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek dev turnuvada, Filenin Sultanları grup aşamasındaki rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Peki, Türkiye’nin 2025 Dünya Şampiyonası maçları ne zaman? İşte merak edilen maç programı ve detaylar...

TÜRKİYE, D GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

Ay-yıldızlı temsilcimiz, şampiyonada D Grubu'nda yer alıyor. Rakipleri ise İspanya, Bulgaristan ve Kanada olacak. Grup aşamasındaki karşılaşmalar Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maçları şu şekilde:

23 Ağustos 2025 Cumartesi | 15:30

Türkiye – İspanya

Türkiye – İspanya 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 15:30

Türkiye – Bulgaristan

Türkiye – Bulgaristan 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 12:00

Türkiye – Kanada

Türkiye'nin voleybol maçlarının TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın programı ilerleyen günlerde netleşecek.

FİLENİN SULTANLARI HEDEFE KİLİTLENDİ

Son yıllarda elde ettiği başarılarla dünyada büyük yankı uyandıran Filenin Sultanları, 2025 Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor. Özellikle son Avrupa şampiyonluğu ve Milletler Ligi zaferi sonrası beklentiler oldukça yüksek.

Türkiye’nin voleybol maçları ne zaman? sorusu, özellikle yaz döneminde bu büyük turnuvayı takip etmek isteyen sporseverlerin sıkça aradığı konuların başında geliyor. Bu nedenle yukarıdaki tarihler, Filenin Sultanları’na destek vermek isteyen herkes için oldukça önemli.