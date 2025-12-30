2025'e damga vuran transferler

Futbolda 2025 yılında birçok önemli transfer yapıldı. Yıl boyunca özellikle Avrupa’nın önde gelen kulüpleri yüksek bütçeli transferlerle gündeme geldi.

LIVERPOOL’DAN DİKKAT ÇEKEN HARCAMALAR

Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike’yi kadrosuna katan Liverpool, 2025’in en fazla ses getiren transferlerine imza attı. Transfermarkt verilerine göre İngiliz kulübü, transfer döneminde toplam 482,9 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

Liverpool, Newcastle United’dan İsveçli santrfor Isak’ı 145 milyon avro, Bayer Leverkusen’den Alman hücum oyuncusu Wirtz’i 125 milyon avro, Eintracht Frankfurt’tan Fransız forvet Ekitike’yi ise 95 milyon avro karşılığında transfer etti. Isak, bu bedelle 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Kırmızılar ayrıca Bournemouth’tan Milos Kerkez’i 46,9 milyon avro, Bayer Leverkusen’den Jeremie Frimpong’u 40 milyon avro ve Parma’dan Giovanni Leoni’yi 31 milyon avro bedelle kadrosuna kattı.

GALATASARAY’DAN OSİMHEN HAMLESİ

Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen’i kadrosuna katarak Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Napoli’den kiraladığı Nijeryalı santrforun bonservisini 75 milyon avro karşılığında aldı.

Galatasaray, Osimhen transferinin yanı sıra Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır hamleleriyle de transfer gündeminde yer aldı.

2025'te transfer harcamalarında öne çıkan kulüplerden biri de Arsenal oldu. Londra temsilcisi, yaz transfer döneminde toplam 293,5 milyon avro harcayarak Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera ve Christian Norgaard’ı kadrosuna kattı.

Manchester United ise Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens transferleri için yaklaşık 250 milyon avro bonservis bedeli ödedi.