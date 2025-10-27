2025 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TCMB Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri

Birçok kalemde etkileri olan enflasyon oranı 2025 Ekim ayı için yüzde kaç açıklanacağı merak konusu. 2025 Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına sayılı günler kala yurttaşlar 2025 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusunu gündeme getiriyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı enflasyon beklenti anketi raporunu yayınladı. Peki, 2025 Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ekim ayı enflasyon açıklama tarihi ve TÜİK Ekim ayı enflasyon beklentisi ve anketleri...

2025 EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00 TÜİK tarafından açıklanacak.

TÜİK, Eylül ayı enflasyonunu aylık %3,23, yıllık %33,29 olarak açıklamıştı. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon raporunda TÜFE 12 aylık ortalama ise yüzde 38,36 olarak gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2025 piyasa katılımcıları anketine göre, önümüzdeki 12 ay için TÜFE beklentisi %23,26 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, 2026 yılı asgari ücret artışında %23 zam olasılığını ön plana çıkarıyor. Ayrıca, Ağustos ayında yayımlanan Enflasyon Raporu’na göre 2026 yıl sonu enflasyonu, %70 olasılıkla %13 – %19 aralığında tahmin edildi. Bu durumda, %20 civarında bir zam beklentisi de ekonomik olarak beklenebilir bir senaryo olarak değerlendiriliyor.