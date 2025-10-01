2025 Ekim ayı kira artış oranı açıklandı mı? Kiralar nasıl belirleniyor, haklar neler?

Kira fiyatları milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle 2025 Ekim ayı kira artış oranı merak konusu olurken, “Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok aranan konular arasında. İşte kira artış hesaplamasından kiracı ve ev sahibi haklarına kadar tüm detaylar…

2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay olduğu gibi Ekim ayı kira artış oranı 2025, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle birlikte duyurulacak. Açıklama her ayın 3’ünde yapılıyor. Dolayısıyla 2025 Ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 2025 tarihinde TÜİK verileriyle netleşecek.

KİRALAR NASIL BELİRLENİYOR?

Peki kiralar nasıl belirleniyor? Mevcut uygulamaya göre kira artışları, 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplanıyor. Konutlarda ise son yıllarda yürürlükte olan yüzde 25 kira artış sınırı da hâlen geçerli. Yani TÜFE oranı yüzde 25’in üzerinde çıksa dahi ev sahibi konut kiralarında en fazla yüzde 25 artış yapabiliyor.

KİRA ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira oranı nasıl hesaplanıyor? Bunun için önce TÜİK’in aylık TÜFE verilerine bakılıyor. Örneğin 12 aylık ortalama TÜFE %70 çıkarsa, işyeri kiralarında artış oranı %70 olarak uygulanıyor. Konut kiralarında ise %25 sınırı sebebiyle, artış en fazla %25’le sınırlı kalıyor. Yani 10.000 TL olan konut kirası, 2025 Ekim ayında en fazla 12.500 TL’ye yükselebiliyor.

KİRACILARIN VE EV SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kiracıların ve ev sahiplerinin hakları, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Kiracı, kira sözleşmesi süresince evi kullanma hakkına sahiptir ve düzenli ödeme yaptığı sürece evden çıkarılamaz. Ev sahibi ise, sözleşme süresi dolduğunda kira artışını TÜİK verileri doğrultusunda yapabilir.

EV SAHİBİ HANGİ DURUMLARDA KİRACIYI ÇIKARABİLİR?

Merak edilen bir diğer konu da “Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir?” sorusudur. Kanuna göre ev sahibi;

Kiracının kira bedelini ödememesi,

Kiralanan evi amacı dışında kullanması,

Evi başkasına devretmesi,

Ev sahibinin ya da birinci derece yakınının konut ihtiyacı olması,

Binanın kentsel dönüşüm veya büyük tadilat nedeniyle boşaltılması,

durumlarında kiracıyı tahliye edebilir. Ancak bunun için yasal süreçlerin işletilmesi ve mahkeme kararı gerekebilir.

Özetle, Ekim ayı kira artış oranı 2025 için gözler 3 Ekim’de açıklanacak TÜİK verilerinde. Kiralar nasıl belirleniyor, kira oranı nasıl hesaplanıyor, kiracıların ve ev sahiplerinin hakları neler ve ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı çıkarabilir gibi soruların tüm yanıtları kanun ve yönetmeliklerle net şekilde belirlenmiş durumda.