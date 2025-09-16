2025 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ekim kira zammı açıklanma tarihi

2025 Ekim ayı kira artış oranı, birçok kalemde etkileri olan TÜİK'in 2025 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Kira sözleşmesi Ekim ayında yenilenen kiracılar ve ev sahipleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak verileri bekliyor. Kira hesaplamalarında on iki aylık TÜFE oranı kullanılıyor. Peki, 2025 Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte, Ekim kira zammı açıklanma tarihi

2025 EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Ekim ayı kira artış oranı ilişkin enflasyon verileri, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00 TÜİK tarafından açıklanacak.

EKİM KİRA ZAMMI AÇIKLANMA TARİHİ

TÜİK, geçtiğimiz ay kira zammını yüzde 39,62 olarak açıklamıştı. Kira kontratı Ekim ayında başlayanlar için Ekim ayı kira zammı açıklanma tarihi ise TÜİK tarafından takvimlerde 3 Ekim Cuma günü olarak işaretli.

TEMMUZ 2024’TE BAŞLAYAN YÜZDE 25 SINIRLAMASI SONA ERMİŞTİ

Geçmiş dönemde uygulanan ve yüzde 25’lik kira artış sınırını getiren düzenleme, Temmuz 2024 itibarıyla sona ermişti. Bu tarihten itibaren kira artışları yeniden TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre, kira artış oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları tamamen TÜFE’ye endeksli hale geldi. Örneğin, mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 45,80 ise, artış miktarı şu şekilde hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 45,80 / 100 = 4.580 TL (artış miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.580 TL = 14.580 TL

İş yeri kiralarında da aynı yöntem uygulanıyor, ancak kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse ve bu oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli olabiliyor. Ev sahipleri, TÜFE oranının altında bir artış yapmaya karar verebilir, ancak üstünde bir artış yasal olarak geçersiz sayılıyor.