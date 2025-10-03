2025 Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiralar nasıl belirleniyor, haklar neler?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından gözler Ekim 2025 kira artış oranı verilerine çevrildi. Peki Ekim ayında kira zammı yüzde kaç oldu, konut ve işyerleri için kira artışı nasıl hesaplanıyor? İşte tüm detaylar:

12 AYLIK BİRİKİMLİ ENFLASYON VE KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye’de kira zamları, Borçlar Kanunu’na göre 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle hem konut kira artışı hem de işyeri kira artışı her ay TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyon verilerine göre hesaplanıyor.

EKİM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

Eylül 2025 verileri baz alındığında, TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 38,36 oldu.

Bu doğrultuda Ekim 2025 kira artış oranı da yüzde 38,36 olarak belirlendi.

EKİM AYI ÖRNEK KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut kira: 10.000 TL

Ekim 2025’te uygulanacak zam: % 38,36

Yeni kira: 13.836 TL

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranında sadece 12 aylık ortalama TÜFE dikkate alınır.

Aylık ya da yıllık TÜFE rakamları bu hesaplamaya dahil edilmez.

Hem konut hem de işyerleri için aynı oran uygulanır.

Dolayısıyla “Ekim 2025 kira zammı nasıl hesaplanır?” sorusunun yanıtı net: Eylül ayı TÜİK verilerinde açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE dikkate alınarak hesaplama yapılır.

KİRA ARTIŞI KİRACI VE EV SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Kiracılar için: Ekim ayında sözleşmesi yenilenen kiracılar, yüzde 38,36 oranında kira artışıyla karşı karşıya kalacak. Özellikle büyük şehirlerde bu durum bütçeleri zorlayabilir.

Ev sahipleri için: Gelirler enflasyona paralel olarak artacak. Ancak kira ödemelerinin düzenli yapılabilmesi için ev sahibi-kiracı ilişkilerinde dengeli bir yaklaşım önemli.

Sonuç olarak, TÜİK’in Eylül 2025 verilerine göre Ekim 2025 kira artış oranı yüzde 38,36 olarak uygulanacak. Bu oran, hem konut hem de işyerleri için geçerli.