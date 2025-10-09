2025 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı beklenti tahmini

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Ekim FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini düşürerek yüzde 4,00-4,25 aralığına indirmişti. Peki, 2025 Ekim FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2025 EKİM FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Ekim ayı faiz kararı toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihinde yapılacak. Temmuz ayı FED faiz kararının 29 Ekim Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21.00'da duyurulması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak Haziran ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Ekim ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 28-29 Ekim tarihlerinde olacak ve faiz kararı 29 Ekim günü Türkiye saatiyle 21.00 sıralarında açıklanacak.

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

2025 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

28-29 Ocak 2025

18-19 Mart 2025

6-7 Mayıs 2025

17-18 Haziran 2025

29-30 Temmuz 2025

16-17 Eylül 2025

28-29 Ekim 2025

9-10 Aralık 2025

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faizi yüzde 4.00-4,25 aralığına indirdi. ABD Merkez Bankası FED faizi en son geçen Aralık ayında yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50'e çekmişti.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ TAHMİNİ

Analistler, ekonomik verilere erişimin zorlaştığı bu dönemde Fed'in atacağı politika adımlarına ilişkin belirsizlerin artsa da, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu yıl sonuna kadar toplamda 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin öngörülerin gücünü koruduğunu söyledi.

Bu dönemde ekonomiye dair bilgi edinmek isteyen yatırımcılar alternatif göstergeleri takip ediyor. Fed'in New York Şubesi'nin dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini, iş gücü piyasası beklentilerinin de kötüleşmeye devam ettiğini gösterdi.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, Banka'nın politika faizini düşürmeye devam edebileceği yönündeki görüşünü yineledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise politika faizinde yapılacak sert bir indirimin enflasyonu körükleme riski taşıdığını belirtti.