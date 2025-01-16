2025 EKPSS Tercih Kılavuzu | EKPSS tercihleri nasıl yapılır? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman?

Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Nisan ayında düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 2025 Tercih Kılavuzu araştırması 2025 EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte hız kazandı. Sınava katılan çok sayıda adayın EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2025 EKPSS Tercih Kılavuzu yayınlandı ve adaylar 2025 EKPSS tercihleri ne zaman sorusunu gündeme getirdi. Peki, 2025 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2025 EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte ayrıntılar.

2025 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025 EKPSS tercihler 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU

EKPSS'de tercihte bulanacak adaylara bilgi vermek amacıyla her yıl sınav sonuçları sonrası yayınlanan 2025 EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Adaylar EKPSS tercih kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

EKPSS tercihleri için adaylar işlemlerini https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.