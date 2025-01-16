2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Beklentiler nedir?

Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi için çeşitli rakamlar konuşulmaya başlandı.

2024 yılında 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine yüzde kaç zam gelecek ya da zam gelecek mi? Bu konuda basına haberler düşmeye başladı.

Emekli bayram ikramiyesi konusunda beklentiler emekli ikramiyesine hiç zam yapılmayacak seçeneğinden 5 bin liraya kadar gidiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLABİLİR?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart, Kurban Bayramı ise 6 Haziran tarihlerine geliyor. Emekliler bu tarihlere yakın bir tarihte bayram ikramiyelerini alıyor.

2025 yılında en düşük emekli maaşına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Mevcut durumda, emekli ikramiyelerine de aynı oranda zam yapılması halinde emeklilerin bayram ikramiyesi 3472,5 liraya yükselmiş olacak.

Buna karşın, emekli bayram ikramiyelerine yönelik enflasyon oranında zam olacağına dair yasal bir zorunluluk bulunmuyor. Dolayısıyla hükümet, emekli ikramiyelerine hiç zam yapmayabilir ya da enflasyonun üzerinde bir zam yapabilir.

İktidar kanadından emekli ikramiyelerine yönelik henüz bir zam rakamı konuşulmuş değil, buna karşın kamuoyunda emekli ikramiyesinin 5 bin lira olmasına dair beklenti de oluşmuş durumda.

EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM GELİR Mİ?

İktidarın enflasyonla mücadele gerekçesiyle ücretleri düşük tutması, emekli ikramiyelerine dair zam beklentilerini de düşük tutuyor. Hükümetin ekonomi politikası gereği, yüksek bir zam beklemek pek olası gözükmüyor.

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar, Ramazan Bayramı öncesi netleşecek.