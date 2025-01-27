2025 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2025 Güncel en düşük dul ve yetim aylığı

2025 Dul ve Yetim Aylığı | 2025 en düşük emekli maaşına Ocak ayında zam yapılmasının ardından 2025 en düşük dul ve yetim aylığı da arttı. Milyonlarca dul ve yetim aylığı hak sahibi yurttaş 2025 en düşük dul ve yetim aylığı ne kadar olduğunu araştırmaya koyuldu. 2025 Ocak’ta en düşük dul ve yetim aylığı 6 bin 250 TL'ydi. 2025 en düşük dul ve yetim aylığı bilgileri haberimizde.

2025 EN DÜŞÜK DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon oranı dul ve yetim aylığı 2025, emekli zammının yüzde 16,47 oranında yükseltilmesinin ardından 6 bin 250 TL olarak güncellenmişti. Ocak ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri ilgilendiren en düşük emekli maaşının arttığını duyurmasının ardından en düşük dul ve yetim aylığı da artmış oldu. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan dul ve yetim aylığı ödemeleri taban fiyat olan 14.469 TL üzerinden hesaplanacak. En düşük emekli maaşı alt sınırı 14 bin 469 TL’ye yüksemesinin sonucunda en düşük sınırdan dul ve yetim aylığı maaşı alanların aylıkları yüzde 15.74 oranında arttı.

Örneğin son gelen artış ile birlikte 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşından dul ve yetim aylığı alan vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor. En düşük sınırdan emekli maaşı alan sigortalı 7 bin 234 TL ödeme alacak. 2025 en düşük dul ve yetim aylığı gerçekleştirilen artışın ardından 7.234 lira olarak hesaplanıyor. Açıklamaların ardından sunulan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunularak kabul edildi. Yüzde 75 hissesi olanlara ise 10 bin 851 liradan daha az ödenmeyecek.

Kimler dul ve yetim aylığı alabilir?

Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

Yetim aylığı nedir?

Çocuklara, anne-babaları dolayısıyla ödenen ölüm aylığına “yetim aylığı” da denilmektedir. Kanuna göre kız ve erkek çocuklarına, anne-babalarından olan hak sahipliği nedeniyle aylık bağlanması için farklı şartların varlığı gerekmektedir.