2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley: Fenerbahçe: 3 - Arkas Spor: 1
Kaynak: İHA
2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali’nde Fenerbahçe, Arkas Spor’u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeht, Hakkı, Kaan, Yiğit, Jendryk, Burak (L), Caner Dengin (L), (Caner Pekşen, Drazen Luburic, Yılmaz Üner, Burakhan Tosun, Denis Oleg Karyagin)
Başantrenör: Slobodan Kovac
Arkas Spor: Burutay, Burakhan, Grozer, Gökçen, Ertuğrul Gazi, Carisio, Zenger (L), Cansın Savcı (L) (Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)
Başantrenör: Geleen Hoag
Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30
Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39)