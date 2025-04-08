2025 Eskihisar - Topçular Vapur Ücretleri | Araba, minibüs, kamyon, motosiklet ve yaya geçiş fiyatları

Eskihisar - Topçular arasında İDO tarafından işletilen arabalı vapur hattı, Marmara bölgesinde yoğun olarak kullanılan ulaşım seçeneklerinden biridir. 2025 yılı için geçerli olan yeni tarifeye göre hem araçlı hem de yaya yolcular için ücretler netleşti. İşte “Eskihisar Topçular araba vapuru kaç TL oldu?”, “Minibüsle geçmek ne kadar?”, “Motosikletle vapura binmenin ücreti nedir?” gibi merak edilen tüm sorulara maddeler hâlinde yanıtlar:

ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİ (2025)

Otomobil, Minivan, Jip ile tek yön geçiş ücreti 570 TL’dir.

ile tek yön geçiş ücreti 570 TL’dir. Bu araçlar için gidiş-dönüş FLEXİ bilet fiyatı ise 1.040 TL’dir.

Aynı araçlar için HGS gişe ödemesi de 570 TL’dir.

Gece indirimi uygulanmaktadır: Saat 22:00 ile 10:00 arasında otomobil geçişi 470 TL’dir.

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET (AKS ARALIĞI 7,20 METREDEN KISA)

Bu araçlar için tek yön geçiş ücreti 970 TL’dir.

Gidiş-dönüş FLEXİ fiyatı 1.850 TL olarak belirlenmiştir.

HGS gişe ödemesi de yine 970 TL’dir.

KAMYON, OTOBÜS (2, 3 VEYA 4 AKSLI)

Bu araçların tek yön geçişi 1.075 TL’dir.

Gidiş-dönüş bileti almak isteyenler için ücret 2.040 TL’dir.

HGS sisteminde geçerli gişe ödemesi de 1.075 TL’dir.

DORSELİ ÇEKİCİLER (5 AKS VE ÜZERİ TIR)

TIR ve benzeri büyük araçlar için tek yön geçiş ücreti 1.490 TL’dir.

Bu araçlar için gidiş-dönüş FLEXİ ücreti 2.840 TL’dir.

HGS gişe ödemesi yine 1.490 TL’dir.

MOTOSİKLET GEÇİŞ ÜCRETİ

Motosiklet ile vapura binmenin tek yön ücreti 285 TL’dir.

Gidiş-dönüş yapmak isteyenler için FLEXİ fiyatı 490 TL olarak uygulanmaktadır.

ESKİHİSAR TOPÇULAR YAYA YOLCU ÜCRETLERİ

Yaya olarak geçmek isteyenler için tam bilet fiyatı 55 TL'dir.

İndirimli yolcu ücreti (öğrenci, yaşlı vb.) 35 TL’dir.

Üç geç (3 binişlik kart) ücreti 110 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi kartı temassız geçiş ücreti 70 TL’dir.

Otomobil olarak sınıflandırılan araçlar için yolcu kapasitesi en fazla 5 kişilik olmalı ve aks uzunluğu 3,20 metreyi geçmemelidir.

6-9 kişilik yolcu kapasitesine sahip veya 3,20 metreden uzun akslı araçlar minibüs/midibüs sınıfına dahil edilmekte ve 970 TL tarife uygulanmaktadır.

Binişlerde HGS etiketi, karekod veya kredi kartı ile geçiş yapılabilmektedir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Özel projeler ve tarifeye dahil olmayan araçlar için ido@ido.com.tr adresinden bilgi alınabilir.