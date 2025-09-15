2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

ABD Merkez Bankası (FED) 2025 Eylül ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Pek çok ekonomik kalemde etkili olacak olan Eylül FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Kasım ayında gerçekleştirilen son toplantıda Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, 2025 Eylül FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki FED toplantısı ne zaman?

2025 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED Eylül ayı faiz kararı toplantısı 16-17Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Temmuz ayı FED faiz kararının 17 Eylül Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21.00'da duyurulması bekleniyor.

BİR SONRAKİ FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak Haziran ayında açıklanan kararın ardından sonraki FED faiz kararı Eylül ayında açıklanacak. Buna göre FED toplantısı 16-17Eylül tarihlerinde olacak ve faiz kararı 17 Eylül günü Türkiye saatiyle 21.00 sıralarında açıklanacak.

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ

2025 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan FED toplantı takvimi şu şekilde:

28-29 Ocak 2025

18-19 Mart 2025

6-7 Mayıs 2025

17-18 Haziran 2025

29-30 Temmuz 2025

16-17 Eylül 2025

28-29 Ekim 2025

9-10 Aralık 2025

EN SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD'de FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirerek bir önceki ay için faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı. ABD Merkez Bankası FED faizi en son Aralık ayında yüzde 5 seviyesinden 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,50'e çekmişti.