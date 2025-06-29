2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
Çekya: 70 - Almanya: 81 - Almanya, turnuvayı 5. sırada tamamladı
Kaynak: AA
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Çisil Güngör (Türkiye), Amal Dahra (Fransa)
Çekya: Hamzova 6, Vyoralova 4, Pospisilova 5, Reisingerova 14, Kopecka 4, Zeithammerova 4, Andelova, Hanusova, Vorackova 14, Holesinska 8, Cechova 11
Almanya: Wilke 7, Fiebich 20, Bessoir 12, Buhner 9, Geiselsoder 13, Peterson 13, Feldrappe, Crowder 2, Bielefeld 2, Bar 3, Eichmeyer, Schiffer
1. Periyot: 15-13
Devre: 32-37
3. Periyot: 55-60
ATİNA (AA) - 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 5'incilik maçında Almanya, Çekya'yı 81-70 yendi.
Bu sonuçla Almanya, turnuvayı 5. sırada tamamladı. Çekya ise 6'ncılığı elde etti.