2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Çisil Güngör (Türkiye), Amal Dahra (Fransa)

Çekya: Hamzova 6, Vyoralova 4, Pospisilova 5, Reisingerova 14, Kopecka 4, Zeithammerova 4, Andelova, Hanusova, Vorackova 14, Holesinska 8, Cechova 11

Almanya: Wilke 7, Fiebich 20, Bessoir 12, Buhner 9, Geiselsoder 13, Peterson 13, Feldrappe, Crowder 2, Bielefeld 2, Bar 3, Eichmeyer, Schiffer

1. Periyot: 15-13

Devre: 32-37

3. Periyot: 55-60

ATİNA (AA) - 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 5'incilik maçında Almanya, Çekya'yı 81-70 yendi.

Bu sonuçla Almanya, turnuvayı 5. sırada tamamladı. Çekya ise 6'ncılığı elde etti.