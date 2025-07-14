2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın şampiyonu Chelsea oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-0 yenen Chelsea, şampiyon oldu.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadı'nda oynanan finalde Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.

Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz ekibi, 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.